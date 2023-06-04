92. Bölüm | Kıskançlık ve Hasetlik Arasındaki İlişki

Bu bölümde Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi ile "Kıskançlık ve Haset Duygusu" konuşuldu.

Çocuklarda kardeş kıskançlığı nasıl önlenir? Kıskançlık doğal bir duygu mu? Kıskançlık ve haset duygusunu birbirinden nasıl ayırırız? Kıskançlık nasıl ortaya çıkar? Aile Çatısı programına bu hafta Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konuk oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Çocuklarda kardeş kıskançlığı nasıl önlenir?

05:00 Kıskançlık doğal bir duygu mu?

13:00 Kıskançlık ve haset duygusunu birbirinden nasıl ayırırız?

15:00 Kıskançlık ve hasetlik arasındaki ilişki

23:00 Çocuklar hangi yaşlarda kıskanmaya başlar?

29:00 Kardeş kıskançlığına sebep olan yanlış ebeveyn tutumları

40:00 Kıskançlık nasıl ortaya çıkar?

43:00 İnsan neden kıskandırm ihtiyacı duyar?

45:00 Kıskançlığın temelinde kaybetme korkusu mu var?

56:00 Kardeş kıskançlığının bilişsel, duygusal ve davranışsal belirtileri

1:05:00 Kıskançlık karşısında ebeveynin adil yaklaşımı

1:16:00 Kardeşler arası ilişkilerde anne ve baba müdahalesi ne kadar olmalı?

1:23:00 Müdahaleci ve mükemmeliyetçi ebeveyn tutumu kıskançlığı tetikler mi?

1:25:00 Kardeşler arası kıskançlığın ileri yaşlardaki etkisi

1:30:00 Kıskançlığın altında kıyaslama mı var?

1:37:00 "Anne ve baba ilişkisi" kardeş kıskançlığını nasıl etkiler?

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