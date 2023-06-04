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92. Bölüm | Kıskançlık ve Hasetlik Arasındaki İlişki 04 Haziran 2023 04:06
91. Bölüm | Aileyi Ayakta Tutan Değer: Adalet 29 Mayıs 2023 10:05
90. Bölüm | Sınav Kaygısını Tetikleyen Faktörler 22 Mayıs 2023 12:05
89. Bölüm | Sağlıklı Mutfak, Sağlıklı Birey, Sağlıklı Aile 29 Mayıs 2023 08:05
88. Bölüm | Ailede Sağlıklı Gen Aktarımı 20 Mayıs 2023 04:05
87. Bölüm | Ailede İstişare Kültürü 20 Mayıs 2023 04:05
86. Bölüm | Aile Büyükleriyle Sağlıklı İletişim 20 Mayıs 2023 04:05
85. Bölüm | Aile Yaşamının Kilit Parçaları 20 Mayıs 2023 04:05
84. Bölüm | Din Eğitiminde Ailenin Rolü 20 Mayıs 2023 04:05
83. Bölüm | Aile İçi İletişimde Sabır 20 Mayıs 2023 04:05
82. Bölüm | Ailede Sevgi 20 Mayıs 2023 04:05
81. Bölüm | Ailenin İtibarı: Saygı 20 Mayıs 2023 04:05
80. Bölüm | Ailenin Rahmet Kapısı 20 Mayıs 2023 04:05
79. Bölüm | Ailede Ramazan Ruhunu Yaşamak 20 Mayıs 2023 04:05
78. Bölüm | Bayramların Aile İçin Önemi 20 Mayıs 2023 04:05
77. Bölüm I Doğal Afetlerin Topluma Yansımaları 20 Mayıs 2023 04:05
76. Bölüm | Afet Sonrası Toplumu Bilinçlendirmenin Önemi 20 Mayıs 2023 04:05
75. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı 20 Mayıs 2023 05:05
74. Bölüm | Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları 20 Mayıs 2023 05:05
73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler 20 Mayıs 2023 05:05
72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler 20 Mayıs 2023 05:05
71. Bölüm | Eş Seçiminde Kıstaslar 20 Mayıs 2023 05:05
70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik 20 Mayıs 2023 05:05
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı 20 Mayıs 2023 05:05
68. Bölüm | Çocuklara Değerler Eğitimi 20 Mayıs 2023 05:05
67. Bölüm | Çocuklarda Görülen Psikolojik Problemler 20 Mayıs 2023 05:05
66. Bölüm | Evlenilecek Kişiyi Seçmek 20 Mayıs 2023 05:05
65. Bölüm | Duygu Koçu Ebeveyn Olmak 22 Mayıs 2023 09:05
64. Bölüm | Evliliğe Giden Süreçte Stres ve Kaygı 22 Mayıs 2023 09:05
63. Bölüm | Bir Ailenin Duygusal Çeyizi 22 Mayıs 2023 09:05
62. Bölüm | Olgunlaşmamış Ebeveynle Büyümek 22 Mayıs 2023 09:05
61. Bölüm | Köken Ailenin Önemi 22 Mayıs 2023 09:05
60. Bölüm | Aile Birliğinin Korunması 22 Mayıs 2023 09:05
59. Bölüm | Tek Ebeveynli Aileler 22 Mayıs 2023 09:05
58. Bölüm | Aileler İçin Seyahat Terapi 22 Mayıs 2023 09:05
57. Bölüm | Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutun Önemi 22 Mayıs 2023 09:05
56. Bölüm | Göçün Aile Üzerindeki Etkisi 22 Mayıs 2023 09:05
55. Bölüm | Değişen Toplumsal Koşullarda Farklılaşan Aile Yapısı 22 Mayıs 2023 09:05
54. Bölüm | Ailede Biz Kültürü 22 Mayıs 2023 09:05
53. Bölüm | Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile Tutumları 22 Mayıs 2023 09:05
52. Bölüm | Ev, Çocuk ve Eş Üçgeninde Kadın Psikolojisi 22 Mayıs 2023 09:05
51. Bölüm | Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözüm Yolları 22 Mayıs 2023 09:05
50. Bölüm | Evlilikte Uyum ve Anlaşmazlık 22 Mayıs 2023 09:05
49. Bölüm | Ailede Öz Değer Gelişimi 22 Mayıs 2023 10:05
48. Bölüm | Gelin, Damat ve Kayınvalide İlişkisi 22 Mayıs 2023 10:05
47. Bölüm | Affetme ve Aile Bağlarını Güçlendirmek 22 Mayıs 2023 10:05
46. Bölüm | Hayatın Anlamı ve Aile 22 Mayıs 2023 10:05
45. Bölüm | Bağımlılıktan Bağımsızlığa Ailenin Rolü 22 Mayıs 2023 10:05
44. Bölüm | Ailede Ramazan Ruhu 22 Mayıs 2023 10:05
43. Bölüm | Aile Sağlığında Aromaterapi ve Alternatif Yaklaşımlar 22 Mayıs 2023 10:05
42. Bölüm | Mutlu ve Uyumlu Bir Evliliğin Yolları 22 Mayıs 2023 10:05
41. Bölüm | Bağlanma ve Evlilik 22 Mayıs 2023 10:05
40. Bölüm | Toksik Ebeveyn Davranış Modelleri 22 Mayıs 2023 10:05
39. Bölüm | Boşanma Sürecinde Aile Desteği 22 Mayıs 2023 10:05
38. Bölüm | Ergenlikte Kimlik Bunalımı 22 Mayıs 2023 10:05
37. Bölüm | Her Yönüyle Psikolojik Travma 22 Mayıs 2023 10:05
36. Bölüm | Değişen Dünyada Aile Değerlerimiz 22 Mayıs 2023 10:05
35. Bölüm | Aile İçi İletişim ve Sorunlar 22 Mayıs 2023 10:05
34. Bölüm | Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi 22 Mayıs 2023 10:05
33. Bölüm | Duygusal Boşluğu Yemek Yeme İle Doldurma 22 Mayıs 2023 10:05
32. Bölüm | Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Büyütmek 22 Mayıs 2023 10:05
31. Bölüm | Doğum sonrası Ailenin Psikolojisi 22 Mayıs 2023 10:05
30. Bölüm | Ailede Babanın Rolü 22 Mayıs 2023 10:05
29. Bölüm | Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular 22 Mayıs 2023 10:05
28. Bölüm | Yaşlılarla İletişim Kurma Yolları 22 Mayıs 2023 10:05
27. Bölüm | Gençlerle İletişim Kurma Yolları 22 Mayıs 2023 10:05
26. Bölüm I Dijital Çağda Ebeveyn Olmak 22 Mayıs 2023 10:05
25. Bölüm | Evlilik Öncesi Eğitim 22 Mayıs 2023 11:05
24. Bölüm | Okul Öncesi Eğitim 22 Mayıs 2023 11:05
23. Bölüm | Çocukların Psikolojik Sorunları 22 Mayıs 2023 11:05
22. Bölüm | Doğa Dostu Çocuk Yetiştirmek 22 Mayıs 2023 11:05
21. Bölüm | Bağırmayan Ebeveynlik 22 Mayıs 2023 11:05
20. Bölüm | Ailede Sevgi 28 Şubat 2023 07:02
19. Bölüm | Evlilikte Güven 22 Mayıs 2023 11:05
18. Bölüm | Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü 22 Mayıs 2023 11:05
17. Bölüm | Teknoloji Bağımlılığı 22 Mayıs 2023 11:05
16. Bölüm | Okul Fobisi 22 Mayıs 2023 11:05
15. Bölüm | Ailede Mutluluk Sanatı 22 Mayıs 2023 11:05
14. Bölüm | Aile Danışmanlığı 22 Mayıs 2023 11:05
13. Bölüm | Sağlıklı Beslenmek 22 Mayıs 2023 11:05
12. Bölüm | Üniversite Tercihi 28 Şubat 2023 07:02
11. Bölüm | Normal Doğum ve Sezaryen Doğum 28 Şubat 2023 07:02
10. Bölüm | Eş Seçimi 28 Şubat 2023 07:02
9. Bölüm | Ailede Yas 28 Şubat 2023 07:02
8. Bölüm | Sınav Kaygısı 28 Şubat 2023 07:02
7. Bölüm | Çocuklarda Dikkat Eksikliği 03 Mart 2023 08:03
6. Bölüm | Kardeş Kıskançlığı ve Belirtileri 28 Şubat 2023 07:02
5. Bölüm | Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklar 28 Şubat 2023 07:02
4. Bölüm | Aileyi Birbirine Bağlayan Miras 28 Şubat 2023 07:02
3. Bölüm | Sosyal Girişimcilik 28 Şubat 2023 07:02
2. Bölüm | Çocuklarda Din Eğitimi 28 Şubat 2023 07:02
1. Bölüm | Ailede Çocuk Eğitimi 03 Mart 2023 08:03

92. Bölüm | Kıskançlık ve Hasetlik Arasındaki İlişki

Bu bölümde Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi ile "Kıskançlık ve Haset Duygusu" konuşuldu.

Çocuklarda kardeş kıskançlığı nasıl önlenir? Kıskançlık doğal bir duygu mu? Kıskançlık ve haset duygusunu birbirinden nasıl ayırırız? Kıskançlık nasıl ortaya çıkar? Aile Çatısı programına bu hafta Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konuk oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Çocuklarda kardeş kıskançlığı nasıl önlenir?

05:00 Kıskançlık doğal bir duygu mu?

13:00 Kıskançlık ve haset duygusunu birbirinden nasıl ayırırız?

15:00 Kıskançlık ve hasetlik arasındaki ilişki

23:00 Çocuklar hangi yaşlarda kıskanmaya başlar?

29:00 Kardeş kıskançlığına sebep olan yanlış ebeveyn tutumları

40:00 Kıskançlık nasıl ortaya çıkar?

43:00 İnsan neden kıskandırm ihtiyacı duyar?

45:00 Kıskançlığın temelinde kaybetme korkusu mu var?

56:00 Kardeş kıskançlığının bilişsel, duygusal ve davranışsal belirtileri

1:05:00 Kıskançlık karşısında ebeveynin adil yaklaşımı

1:16:00 Kardeşler arası ilişkilerde anne ve baba müdahalesi ne kadar olmalı?

1:23:00 Müdahaleci ve mükemmeliyetçi ebeveyn tutumu kıskançlığı tetikler mi?

1:25:00 Kardeşler arası kıskançlığın ileri yaşlardaki etkisi

1:30:00 Kıskançlığın altında kıyaslama mı var?

1:37:00 "Anne ve baba ilişkisi" kardeş kıskançlığını nasıl etkiler?

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