Aile Çatısı | Aile İçi İletişimde Sabır

Sabrın çeşitleri neler? Ailede ilk anda sabır gösterilmesi gereken davranışlar nelerdir? Çocuğa sabırlı olmayı nasıl öğretebiliriz? Sabretmek için ihtiyacımız duygular neler? Neden sabırsız davranıyoruz?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta Aileye Verilen Emek: Sabır konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Uzman Aile Danışmanı İlknur Özhan ve Dr. Tuba Erkoç oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Aileye Verilen Emek: Sabır

04:00 Aile içi iletişimde sabır

12:00 Ailede ahlaki bir erdem olarak sabır

17:30 Sabrın çeşitleri neler?

27:00 Ailede ilk anda sabır gösterilmesi gereken davranışlar

29:15 Çocuğa sabırlı olmayı nasıl öğretebiliriz?

32:00 Çocuğa sabırlı olmayı nasıl öğretebiliriz?

33:00 Sabretmek için ihtiyacımız duygular neler?

34:30 Sabretmek ve tahammül etmek arasındaki fark nedir?

37:45 Ailede ahlaki bir erdem olarak sabır

42:00 Sabretmek için ihtiyacımız olan duygular neler?

48:00 Neden sabırsız davranıyoruz?

57:00 Evliliğin ilk yıllarında sabrın önemi

01:20:00 Sabır ve tevekkül ilişkisi

01:32:00 Çocuk eğitiminde sabırlı olabilmek