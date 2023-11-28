Algılar ve Gerçekler Arasında Filistin'de Yaşananlar
Bu bölümde Orta Doğu Uzmanı / Yazar Zahide Tuba Kor ile zor zamanlarda inancın destekleyici gücü konuşuldu.
Sosyal medyada İsrail propagandası nasıl işliyor? Güçlü insanları diğerlerinden ayıran nitelikler neler? Zor zamanlar karşısında güçlü kalmak nasıl mümkün olacak?
Ayşe Oğuz'un bu haftaki konuğu Orta Doğu Uzmanı / Yazar Zahide Tuba Kor oldu. Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Aile Çatısı
03:30 Algılar ve gerçekler arasında Filistin'de Yaşananlar
17:00 İsrail'in adım adım Filistin işgali
44:00 Sosyal medyada İsrail propagandası nasıl işliyor?
53:00 Zor zamanlarda inancın destekleyici gücü
58:15 Güçlü insanları diğerlerinden ayıran nitelikler neler?
01:01:00 Zor zamanlar dini inancın önemi
01:11:00 Sabır bizi nereye ulaştırır?
01:18:00 Zor zamanlar karşısında güçlü kalmak nasıl mümkün olacak?
01:25:00 Zor zamanlarda inancın destekleyici gücü