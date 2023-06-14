Birey Olmak I Aile Çatısı
Benlik algısı nasıl oluşuyor?
Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede "Birey" Olabilme Yolculuğu" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Doç. Dr. Ayhan Öz ve Aile Danışmanı Sevinç Gökşen oldu.
00:00 Ailede "Birey" olabilme yolculuğu
08:00 Benlik algısı nasıl oluşuyor?
17:00 Uyum sağlamak ve uysal olmak arasındaki temel farklar
19:30 Farkındalık yolculuğunun ilk adımı: Benlik Algısı
25:00 Bireycilik ve birey olmak arasındaki farklar
30:00 Kendimizi tanımanın önündeki engeller neler?
38:00 Kişinin kendini bilme yolculuğunda ailenin rolü
51:00 İnsanın kendini tanıma yolculuğu nasıl başlar?
01:01:00 Birey olabilmede "Ayrışma" süreci
01:09:00 Birey olabilme yolunda aile içi iletişimin rolü
01:18:00 Birey olabilme sürecinde aile içi sınırlar
01:31:00 İnsanın kendini tanıma yolculuğu
01:34:00 Birey olamamış insanların genel özellikleri