Birey Olmak I Aile Çatısı

Benlik algısı nasıl oluşuyor?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede "Birey" Olabilme Yolculuğu" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Doç. Dr. Ayhan Öz ve Aile Danışmanı Sevinç Gökşen oldu.

00:00 Ailede "Birey" olabilme yolculuğu



08:00 Benlik algısı nasıl oluşuyor?



17:00 Uyum sağlamak ve uysal olmak arasındaki temel farklar



19:30 Farkındalık yolculuğunun ilk adımı: Benlik Algısı



25:00 Bireycilik ve birey olmak arasındaki farklar



30:00 Kendimizi tanımanın önündeki engeller neler?



38:00 Kişinin kendini bilme yolculuğunda ailenin rolü



51:00 İnsanın kendini tanıma yolculuğu nasıl başlar?



01:01:00 Birey olabilmede "Ayrışma" süreci



01:09:00 Birey olabilme yolunda aile içi iletişimin rolü



01:18:00 Birey olabilme sürecinde aile içi sınırlar



01:31:00 İnsanın kendini tanıma yolculuğu



01:34:00 Birey olamamış insanların genel özellikleri