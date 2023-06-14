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Birey Olmak I Aile Çatısı 14 Haziran 2023 02:06
Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Kıskançlık ve Hasetlik Arasındaki İlişki | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Aileyi Ayakta Tutan Değer: Adalet | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Sınav Kaygısını Tetikleyen Faktörler | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Sağlıklı Mutfak, Sağlıklı Birey, Sağlıklı Aile | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ailede Sağlıklı Gen Aktarımı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ailede İstişare Kültürü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Aile Büyükleriyle Sağlıklı İletişim | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Aile Yaşamının Kilit Parçaları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Din Eğitiminde Ailenin Rolü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Aile İçi İletişimde Sabır | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ailede Sevgi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ailenin İtibarı: Saygı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ailenin Rahmet Kapısı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ailede Ramazan Ruhunu Yaşamak | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Bayramların Aile İçin Önemi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Doğal Afetlerin Topluma Yansımaları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Afet Sonrası Toplumu Bilinçlendirmenin Önemi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Evlilikte 5S Kuralı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Eş Seçiminde Kıstaslar | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Huzurlu Birliktelik: Evlilik | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Çocuklara Değerler Eğitimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Çocuklarda Görülen Psikolojik Problemler | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Evlenilecek Kişiyi Seçmek | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Duygu Koçu Ebeveyn Olmak | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Evliliğe Giden Süreçte Stres ve Kaygı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Bir Ailenin Duygusal Çeyizi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Olgunlaşmamış Ebeveynle Büyümek | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Köken Ailenin Önemi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Aile Birliğinin Korunması | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Tek Ebeveynli Aileler | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Aileler İçin Seyahat Terapi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutun Önemi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Göçün Aile Üzerindeki Etkisi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Değişen Toplumsal Koşullarda Farklılaşan Aile Yapısı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ailede Biz Kültürü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile Tutumları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ev, Çocuk ve Eş Üçgeninde Kadın Psikolojisi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözüm Yolları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Evlilikte Uyum ve Anlaşmazlık | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ailede Öz Değer Gelişimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Gelin, Damat ve Kayınvalide İlişkisi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Affetmenin Önemi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Hayatın Anlamı ve Aile | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Bağımlılıktan Bağımsızlığa Ailenin Rolü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ailede Ramazan Ruhu | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Aile Sağlığında Aromaterapi ve Alternatif Yaklaşımlar | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Mutlu ve Uyumlu Bir Evliliğin Yolları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Bağlanma ve Evlilik | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Toksik Ebeveyn Davranış Modelleri | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Boşanma Sürecinde Aile Desteği | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ergenlikte Kimlik Bunalımı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Her Yönüyle Psikolojik Travma | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Değişen Dünyada Aile Değerlerimiz | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Aile İçi İletişim ve Sorunlar | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Duygusal Boşluğu Yemek Yeme İle Doldurma | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Büyütmek | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Doğum Sonrası Ailenin Psikolojisi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ailede Babanın Rolü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Yaşlılarla İletişim Kurma Yolları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Gençlerle İletişim Kurma Yolları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Dijital Çağda Ebeveyn Olmak | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Evlilik Öncesi Eğitim | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Okul Öncesi Eğitim | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Çocukların Psikolojik Sorunları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Doğa Dostu Çocuk Yetiştirmek | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Bağırmayan Ebeveynlik | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Ailede Sevgi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Evlilikte Güven | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Teknoloji Bağımlılığı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Okul Fobisi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Ailede Mutluluk Sanatı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Aile Danışmanlığı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 01:06
Sağlıklı Beslenmek | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Üniversite Tercihi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Normal Doğum ve Sezaryen Doğum | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Eş Seçimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ailede Yas | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Sınav Kaygısı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Çocuklarda Dikkat Eksikliği | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Kardeş Kıskançlığı ve Belirtileri | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklar | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Aileyi Birbirine Bağlayan Miras | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Sosyal Girişimcilik | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Çocuklarda Din Eğitimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06
Ailede Çocuk Eğitimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 02:06

Birey Olmak I Aile Çatısı

Benlik algısı nasıl oluşuyor?

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede "Birey" Olabilme Yolculuğu" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Doç. Dr. Ayhan Öz ve Aile Danışmanı Sevinç Gökşen oldu.

00:00 Ailede "Birey" olabilme yolculuğu

08:00 Benlik algısı nasıl oluşuyor?

17:00 Uyum sağlamak ve uysal olmak arasındaki temel farklar

19:30 Farkındalık yolculuğunun ilk adımı: Benlik Algısı

25:00 Bireycilik ve birey olmak arasındaki farklar

30:00 Kendimizi tanımanın önündeki engeller neler?

38:00 Kişinin kendini bilme yolculuğunda ailenin rolü

51:00 İnsanın kendini tanıma yolculuğu nasıl başlar?

01:01:00 Birey olabilmede "Ayrışma" süreci

01:09:00 Birey olabilme yolunda aile içi iletişimin rolü

01:18:00 Birey olabilme sürecinde aile içi sınırlar

01:31:00 İnsanın kendini tanıma yolculuğu

01:34:00 Birey olamamış insanların genel özellikleri

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