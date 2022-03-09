Çocuklarda Duygusal Zeka Nasıl Geliştirilir? | Aile Çatısı (34. Bölüm)

Duygusal zeka nedir? Çocuklarda duygusal zeka nasıl geliştirilir? Çocuğun gelişiminde anne-babanın rolü nedir? Çocuğun duygusal gelişiminde ailenin rolü nedir?

10 Mart 2022 | 00:16
VİDEO DEVAM EDİYOR

Aile Çatısı'nda bu hafta "Çocuklarda Duygusal Zeka Geliştirmenin Yolları" konuşuldu. Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde gerçekleşen programa Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Avşar ve Uzman Klinik Psikolog Berrin Göncü konuk oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Duygusal zekası yüksek çocuklar büyütmek

04:00 Duygusal zeka nedir?

06:00 Çocuklarda duygusal zeka nasıl geliştirilir?

08:00 Çocuklarda duygusal zekanın gelişimi

10:00 Çocukluk döneminde sanat ve üretkenlik

12:00 Duygusal zekası yüksek çocuklar büyütmek

15:00 Çocuğun duygusal gelişiminde ailenin rolü

30:00 Duygusal zekası yüksek çocuklar büyütmek

43:00 Çocuklarda ve bebeklerde duygusal gelişim

53:00 Çocuğun gelişiminde anne-babanın rolü

01:13:00 Çocuklarda öfke problemini çözmenin yolları

01:19:00 Kaygı bozukluğu olan bir çocuğa nasıl yaklaşılmalı?

01:28:00 Kaygı bozukluğu olan çocuklar hangi sanatsal aktiviteleri yapmalı?

01:35:00 Kaygı bozukluğu olan çocuğa nasıl yaklaşılmalı?

01:45:00 Hayal kırıklığı yaşayan çocuk için nasıl bir dil kullanmalıyız?

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