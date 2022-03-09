Çocuklarda Duygusal Zeka Nasıl Geliştirilir? | Aile Çatısı (34. Bölüm)

Aile Çatısı'nda bu hafta "Çocuklarda Duygusal Zeka Geliştirmenin Yolları" konuşuldu. Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde gerçekleşen programa Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Avşar ve Uzman Klinik Psikolog Berrin Göncü konuk oldu.
00:00 Aile Çatısı
02:00 Duygusal zekası yüksek çocuklar büyütmek
04:00 Duygusal zeka nedir?
06:00 Çocuklarda duygusal zeka nasıl geliştirilir?
08:00 Çocuklarda duygusal zekanın gelişimi
10:00 Çocukluk döneminde sanat ve üretkenlik
12:00 Duygusal zekası yüksek çocuklar büyütmek
15:00 Çocuğun duygusal gelişiminde ailenin rolü
30:00 Duygusal zekası yüksek çocuklar büyütmek
43:00 Çocuklarda ve bebeklerde duygusal gelişim
53:00 Çocuğun gelişiminde anne-babanın rolü
01:13:00 Çocuklarda öfke problemini çözmenin yolları
01:19:00 Kaygı bozukluğu olan bir çocuğa nasıl yaklaşılmalı?
01:28:00 Kaygı bozukluğu olan çocuklar hangi sanatsal aktiviteleri yapmalı?
01:35:00 Kaygı bozukluğu olan çocuğa nasıl yaklaşılmalı?
01:45:00 Hayal kırıklığı yaşayan çocuk için nasıl bir dil kullanmalıyız?
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