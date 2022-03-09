Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi | Aile Çatısı (36. Bölüm)

Mahrem ve mahremiyet ne demektir? Mahremiyet eğitiminin önemi nedir? Çocuklara mahremiyet bilinci nasıl öğretilmeli? Mahremiyeti nasıl tanımlamalıyız? Çocuklarda mahremiyet eğitiminde nelere dikkat edilmeli? Çocuğun mahremiyet bilinci kazanmasında ebeveynlerin rolü nedir?

09 Mart 2022 | 23:02
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Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Esra Elitaş ve Psikolog Dr. Merve Armağan Boğatekin oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi

04:30 Mahrem ve mahremiyet ne demektir?

08:45 Mahremiyet eğitiminin önemi

13:30 Çocuklara mahremiyet bilinci nasıl öğretilmeli?

22:00 Mahremiyeti nasıl tanımlamalıyız?

27:00 Çocuklarda mahremiyet eğitiminde nelere dikkat edilmeli?

31:00 Çocuğun mahremiyet bilinci kazanmasında ebeveynlerin rolü

36:30 Aile içinde mahremiyeti korumak için nelere dikkat edilmelidir?

45:30 Aile mahremiyeti ve mahremiyetin korunması

48:00 Çocuklara yönelik duygusal istismar

50:00 Çocuğa yönelik duygusal istismar nedir?

55:00 Çocuk istismarı ve şiddet

01:16:00 Çocuk ihmali nedir?

01:21:00 İhmal çeşitleri nelerdir?

01:25:00 Helikopter ebeveynlik çocuklarda nasıl bir ihmale yol açar?

01:38:00 Sosyal medya ve mahremiyet

01:45:00 Çocukların dijital mahremiyetini nasıl koruyabiliriz?

01:50:00 Çocukların güvenli medya kullanımı konusunda hangi tedbirler alınmalı?

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