Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi | Aile Çatısı (36. Bölüm)

Ayşe Kaya Göktepe'nin moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Esra Elitaş ve Psikolog Dr. Merve Armağan Boğatekin oldu.
00:00 Aile Çatısı
02:00 Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi
04:30 Mahrem ve mahremiyet ne demektir?
08:45 Mahremiyet eğitiminin önemi
13:30 Çocuklara mahremiyet bilinci nasıl öğretilmeli?
22:00 Mahremiyeti nasıl tanımlamalıyız?
27:00 Çocuklarda mahremiyet eğitiminde nelere dikkat edilmeli?
31:00 Çocuğun mahremiyet bilinci kazanmasında ebeveynlerin rolü
36:30 Aile içinde mahremiyeti korumak için nelere dikkat edilmelidir?
45:30 Aile mahremiyeti ve mahremiyetin korunması
48:00 Çocuklara yönelik duygusal istismar
50:00 Çocuğa yönelik duygusal istismar nedir?
55:00 Çocuk istismarı ve şiddet
01:16:00 Çocuk ihmali nedir?
01:21:00 İhmal çeşitleri nelerdir?
01:25:00 Helikopter ebeveynlik çocuklarda nasıl bir ihmale yol açar?
01:38:00 Sosyal medya ve mahremiyet
01:45:00 Çocukların dijital mahremiyetini nasıl koruyabiliriz?
01:50:00 Çocukların güvenli medya kullanımı konusunda hangi tedbirler alınmalı?
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