Din Eğitiminde Ailenin Rolü | Aile Çatısı (88. Bölüm)

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede Din Eğitimi" konuşuldu. Programa Prof. Dr. Esra Türk ile Eğitimci- Yazar Nurcan Yıldırım konuk oldu. Aile Çatısı yeni bölümüyle Vav TV'de yayında!

00:00 Aile Çatısı

06:30 Ailede Din Eğitiminin Önemi

18:50 Din Eğitiminde Ailenin Rolü

20:22 Çocuklara Dini Eğitim Verirken Nelere Dikkat Edilmeli?

26:23 Dini Gelişimi Dönemlere Göre Ayırmak Mümkün mü?

40:00 Okul Öncesi Dönemde Din Eğitimi

46:00 Çocuklara Dini Kavramları Nasıl Anlatmak Gerekiyor?

01:27:00 Din Eğitiminde Ödül Ve Cezanın Yeri Ne Olmalı?