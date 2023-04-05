Din Eğitiminde Ailenin Rolü | Aile Çatısı (88. Bölüm)

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede Din Eğitimi" konuşuldu. Programa Prof. Dr. Esra Türk ile Eğitimci- Yazar Nurcan Yıldırım konuk oldu. Aile Çatısı yeni bölümüyle Vav TV'de yayında!
00:00 Aile Çatısı
06:30 Ailede Din Eğitiminin Önemi
18:50 Din Eğitiminde Ailenin Rolü
20:22 Çocuklara Dini Eğitim Verirken Nelere Dikkat Edilmeli?
26:23 Dini Gelişimi Dönemlere Göre Ayırmak Mümkün mü?
40:00 Okul Öncesi Dönemde Din Eğitimi
46:00 Çocuklara Dini Kavramları Nasıl Anlatmak Gerekiyor?
01:27:00 Din Eğitiminde Ödül Ve Cezanın Yeri Ne Olmalı?