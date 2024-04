Modern İnsanın Kendini Sevmekle Tahammül Edememek Arasındaki Çıkmazı | Aile Çatısı

Can Sıkıntımıza Ailemiz Şifa Olabilir mi?

Aile Çatısı'na bu hafta Çanakkale Müftü Yardımcısı Nimet Keseli Ustabaşı ve Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya konuk oldu. Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

02:00 Can Sıkıntımıza Ailemiz Şifa Olabilir mi?

05:15 İnsanın Canı Neden Sıkılır?

07:30 Modern İnsanın Kendini Sevmekle Tahammül Edememek Arasındaki Çıkmazı

18:00 Can Sıkıntısı Bir Sorundan mı Kaynaklanır Yoksa Amaçsızlıktan mı?

29:00 Can Sıkıntısını Avantaja Dönüştürebilir miyiz?

32:30 Hayata Dair Ümitvar Olmak Can Sıkıntısına Şifa Olur mu?

39:00 Can Sıkıntısına Gidermek İçin Yaptığımız Faaliyetler Bize Gerçek Bir Şifa Sağlıyor mu?

52:00 Can Sıkıntımıza Ailemiz Şifa Olabilir mi?

54:00 Can Sıkıntımız Bize Ne Söylüyor?

01:15:00 Yaradılış Gayemizi Bilmek Can Sıkıntısına Engel Olabilir mi?