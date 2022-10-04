1. Bölüm "İnsan ve Aile İlişkisi"

İnsanı tanımaya nereden başlamalıyız? Olaylara bakış açımız nasıl olmalı? Bireyin arayışı insan olma serüvenimizin neresinde duruyordu? Ailenin bireyin karakterinin oluşmasındaki rolü nedir? Ailenin bireysel yaşantımızdaki önemi nedir? VAV TV'nin yeni programı Saliha Erdim ile Ailede Benden Bize 1. bölümüyle yayında...

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 İnsan ve Aile İlişkisi

07:00 İnsanı tanımaya nereden başlamalıyız?

19:00 Olaylara bakış açımız nasıl olmalı?

29:00 Bireyin arayışı insan olma serüvenimizin neresinde duruyordu?

36:00 İnsanda iletişimin kırmızı ışıkları: Öfke, Korku, Utanma

49:00 Ben'den Biz'e Giden Yolda Aile

01:09:00 Ailenin Bireyin Karakterinin Oluşmasındaki Rolü

01:31:00 Ailenin Bireysel Yaşantımızdaki Önemi

01:38:00 Aile Hayatında Sadece Mutluluğa mı Odaklanmalıyız?

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