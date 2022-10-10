2. Bölüm "Çocuklarda Benlik ve Kişilik Kavramları"

Çocuklarımızı nasıl eğitmeliyiz? Benlik oluşumu çocukta ne zaman başlıyor? Çocuğun benlik oluşumunda ebeveynlerin rolü nedir? Benlik ve kişilik kavramları arasındaki farklar nedir? Çocuklar yanlış bir şey istediği zaman onlara nasıl yaklaşmalıyız?

Ailede Benden Bize'de bu hafta "Çocuklarda Benlik ve Kişilik Kavramları" konuşuldu.

VAV TV'nin yeni programı Saliha Erdim ile Ailede Benden Bize 2. bölümüyle sizlerle... Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

05:00 Ailede çocuğun benlik değer oluşumu

07:30 Benlik oluşumu çocukta ne zaman başlıyor?

30:00 Çocuğun benlik oluşumunda ebeveynlerin rolü

50:00 Benlik ve kişilik kavramları arasındaki farklar

01:14:00 Çocuklar yanlış bir şey istediği zaman onlara nasıl yaklaşmalıyız?

01:30:00 Ailede çocuğun benlik oluşumu