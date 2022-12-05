23. Bölüm "Ailede Huzursuzluk"

Aile içi huzursuzluğun (geçimsizliğin) sebebi nedir? Ailelerde şiddet değil huzur olması için ne yapılması gerekir? Huzur ve mutluluk kavramını birbirinden nasıl ayırabiliriz? Eşlerin birbirinden beklentisi ne düzeyde olmalı? Aile içindeki iletişim problemleri huzurumuzu nasıl etkiliyor?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Saliha Erdim'in katkılarıyla sizlerle...

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...!

Ailede Benden Bize 23. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

04:00 Ailedeki en büyük tehlike: Huzursuzluk

14:00 Huzur ve mutluluk kavramını birbirinden nasıl ayırabiliriz?

29:00 Eşlerin birbirinden beklentisi ne düzeyde olmalı?

46:00 Ailedeki içerisindeki huzursuzlukların çocuğa yansıyan yönü

01:24:00 Aile içindeki iletişim problemleri huzurumuzu nasıl etkiliyor?