24. Bölüm "İyi Bir İletişimin Maddeleri"

Sürekli suçlama dilinin sahibine ve muhatabına zararları nelerdir? Suçlayıcı ebeveynlerle yaşamanın çocuklara etkisi nedir? İyi bir iletişimin maddeleri nelerdir? Suçlama dilinin arkasında yatan etkenler nelerdir? Sürekli suçlayan kişilerle nasıl baş edilir?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Saliha Erdim'in katkılarıyla sizlerle...

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...!

Ailede Benden Bize 24. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

04:00 Sürekli suçlama dilinin sahibine ve muhatabına zararları

10:30 Bireyler neden suçlama dilini tercih eder?

16:00 Suçlayıcı ebeveynlerle yaşamanın çocuklara etkisi

24:00 Suçlamaya maruz kaldığımızda ortaya çıkan savunma dili

39:00 İyi bir iletişimin maddeleri

47:00 Suçlayıcı ebeveynlerle yaşamanın çocuklara etkisi

52:00 Suçlama dilinin arkasında yatan etkenler

01:02:00 Çocuklar ebeveynlerinin suçlama meselesini suistimal ediyorlar mı?

01:06:00 Suçlayıcı tavırlar karşısında neler yapılmalıdır?

01:09:00 Çocuklar anne babalarına karşı geliyorsa sebepleri neler olabilir?

01:15:00 Ebeveynin birbirini suçlaması çocuğu nasıl etkiler?

01:21:00 Sürekli suçlayan kişilerle nasıl baş edilir?