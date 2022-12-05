25. Bölüm "Büyüklere Karşı Sorumluluklarımız"

Aile büyükleriyle birlikte yaşıyorsak onlara nasıl davranmalıyız?

05 Aralık 2022 | 15:22
VİDEO DEVAM EDİYOR

Aile büyüklerine karşı sorumluluklarımızı nasıl yerine getirmeliyiz? Geçmişten günümüze aile büyükleriyle olan ilişkilerimiz nasıl olmalı? Geçmişin yükünü sırtında taşıyan aile büyükleri ne yapabilir? Aile büyükleriyle birlikte yaşıyorsak onlara nasıl davranmalıyız?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Saliha Erdim'in katkılarıyla sizlerle... Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...!

Ailede Benden Bize 25. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

03:00 Aile büyüklerine karşı sorumluluklarımız

14:00 Geçmişten günümüze aile büyükleriyle olan ilişkilerimiz

26:00 Geçmişin yükünü sırtında taşıyan aile büyükleri ne yapabilir?

50:00 Aile büyüklerine karşı sorumluluklarımız

59:00 Aile büyükleriyle birlikte yaşıyorsak onlara nasıl davranmalıyız?

01:08:00 Tartışmalarda önemli olan "haklı olmak mıdır?

01:11:00 Akrabalar ile aynı evde yaşanıyorsa sınırlar nasıl çizilebilir?

01:18:00 Hayırlı evlat tanımı altında yapılan baskılar nelerdir?

01:23:00 Henüz evlenmemiş gençler kendi anne babalarına nasıl davranmalılar?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

23. Bölüm "Ailede Huzursuzluk"
23. Bölüm "Ailede Huzursuzluk" 05 Aralık 2022 | 13:27
24. Bölüm "İyi Bir İletişimin Maddeleri"
24. Bölüm "İyi Bir İletişimin Maddeleri" 06 Aralık 2022 | 16:19
25. Bölüm "Büyüklere Karşı Sorumluluklarımız"
25. Bölüm "Büyüklere Karşı Sorumluluklarımız" 05 Aralık 2022 | 15:21
27. Bölüm "Evli Çiftlerin Aile Hayatına Karışılması"
27. Bölüm "Evli Çiftlerin Aile Hayatına Karışılması" 05 Aralık 2022 | 11:51
28. Bölüm "Ailede Denge ve Uyum"
28. Bölüm "Ailede Denge ve Uyum" 05 Aralık 2022 | 11:47
29. Bölüm "Boşanmak"
29. Bölüm "Boşanmak" 05 Aralık 2022 | 11:55
30. Bölüm "Boşanmaya Giden Süreç"
30. Bölüm "Boşanmaya Giden Süreç" 05 Aralık 2022 | 12:00
31. Bölüm "Kardeş Kıskançlığı"
31. Bölüm "Kardeş Kıskançlığı" 05 Aralık 2022 | 12:02