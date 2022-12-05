25. Bölüm "Büyüklere Karşı Sorumluluklarımız"

Aile büyüklerine karşı sorumluluklarımızı nasıl yerine getirmeliyiz? Geçmişten günümüze aile büyükleriyle olan ilişkilerimiz nasıl olmalı? Geçmişin yükünü sırtında taşıyan aile büyükleri ne yapabilir? Aile büyükleriyle birlikte yaşıyorsak onlara nasıl davranmalıyız?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Saliha Erdim'in katkılarıyla sizlerle... Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...!

Ailede Benden Bize 25. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

03:00 Aile büyüklerine karşı sorumluluklarımız

14:00 Geçmişten günümüze aile büyükleriyle olan ilişkilerimiz

26:00 Geçmişin yükünü sırtında taşıyan aile büyükleri ne yapabilir?

50:00 Aile büyüklerine karşı sorumluluklarımız

59:00 Aile büyükleriyle birlikte yaşıyorsak onlara nasıl davranmalıyız?

01:08:00 Tartışmalarda önemli olan "haklı olmak mıdır?

01:11:00 Akrabalar ile aynı evde yaşanıyorsa sınırlar nasıl çizilebilir?

01:18:00 Hayırlı evlat tanımı altında yapılan baskılar nelerdir?

01:23:00 Henüz evlenmemiş gençler kendi anne babalarına nasıl davranmalılar?