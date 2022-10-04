3. Bölüm "Anne ve Baba Davranışları"

Ailede Benden Bize programında bu hafta "Anne ve Babanın Davranışlarının Çocuklar Üzerindeki Etkisi" konuşuldu. Peki çocukların gelişimine doğrudan etki eden yaygın anne ve baba davranışları nelerdir? Geçmişten günümüze değişen anne baba davranışları nelerdir? Anne ve babalar çocuklarını doğru yönde eğitmek için onlara nasıl yaklaşması gerekir? Anne babaların sergilediği olumsuz tutum ve davranışlar çocukların üzerinde nasıl bir etki bırakıyor?

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de... VAV TV'nin yeni programı Ailede Benden Bize 3. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

03:00 Yaygın anne baba tutum ve davranışları

10:00 Ailede güven unsurunu etkileyen davranışlar

15:00 Aile ilişkisinde kişilerin birbirine bakış açısı nasıl olmalı?

18:00 Geçmişten günümüze değişen anne baba davranışları

25:00 Anne baba tutumlarının çocuk gelişimine etkisi

34:00 Anne babaların çocuklarına nasıl yaklaşması gerekir?

38:00 Anne babaların sergilediği olumsuz tutum ve davranışlar

01:22:00 Annenin aileye etkisi ve annelerden beklenenler

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