44. Bölüm | Ailede Sorun Çözme Becerileri

Ailede sorun çözme becerilerini nasıl kazanırız?

23 Mart 2023 | 16:12
VİDEO DEVAM EDİYOR

Aile içi sorunları nasıl çözeriz? Ailede sorun çözme yöntemleri nelerdir? Ailede sorunlar nasıl ortaya çıkar? Ailede sorun yaşarsak ne yapmalıyız? Sorun çözme becerilerini nasıl kazanırız? Susarak sorunları halledebilir miyiz?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Aile Danışmanı Saliha Erdim tarafından cevaplandı.

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

05:00 Ailede sorun çözme becerileri

11:00 Hangi durumlar sorun olarak tanımlanır?

29:00 Ne tür davranışlar sorunları ortaya çıkarır?

40:00 Ailede sorun çözme becerilerini nasıl kazanırız?

53:00 Sorunları susarak halletmeye çalışmak doğru bir yöntem mi?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

52. Bölüm | Akraba İlişkileri ve Bize Kazandırdıkları
52. Bölüm | Akraba İlişkileri ve Bize Kazandırdıkları 27 Ocak 2023 | 14:31
53. Bölüm | Ailede Tartışma Kültürü
53. Bölüm | Ailede Tartışma Kültürü 03 Şubat 2023 | 23:46
54. Bölüm | Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları
54. Bölüm | Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları 17 Şubat 2023 | 22:47
55.Bölüm I Korkularımızla nasıl yüzleşmeliyiz? | Ailede Benden Bize
55.Bölüm I Korkularımızla nasıl yüzleşmeliyiz? | Ailede Benden Bize 24 Şubat 2023 | 21:09
56. Bölüm | Toplumsal Duyarlılık
56. Bölüm | Toplumsal Duyarlılık 04 Mart 2023 | 15:17
57. Bölüm I İçe Dönük İnsanlar
57. Bölüm I İçe Dönük İnsanlar 10 Mart 2023 | 18:59
58. Bölüm | Çocukluk Döneminde Yaşananlar
58. Bölüm | Çocukluk Döneminde Yaşananlar 21 Mart 2023 | 12:27
44. Bölüm | Ailede Sorun Çözme Becerileri
44. Bölüm | Ailede Sorun Çözme Becerileri 23 Mart 2023 | 16:12