45. Bölüm | Merhametli Bireyler Yetiştirmek

Çocuklara merhameti aşılamak istiyorsak nereden başlamalıyız?

19 Mart 2023 | 20:48
VİDEO DEVAM EDİYOR

Merhametli bir çocuk nasıl yetişir? Merhamet duyabilmenin temelinde neler vardır? Merhametli bireyler yetiştirirken anne babaların görevleri nedir? Çocuklara merhameti aşılamak istiyorsak nereden başlamalıyız? Affedememek merhametsizlik sayılır mı?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Aile Danışmanı Saliha Erdim tarafından cevaplandı. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

03:00 Merhametli bir çocuk nasıl yetişir?

08:00 Merhamet duyabilmenin temelinde neler vardır?

23:00 Merhametli bireyler yetiştirirken anne babaların rol modelliği

42:00 Ailede merhamet görmeyen çocuk merhametli olabilir mi?

01:02:00 Çocuklara merhameti aşılamak istiyorsak nereden başlamalıyız?

01:34:00 Affedememek merhametsizlik sayılır mı?

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