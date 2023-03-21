46. Bölüm I Evliliklerde İki Kişilik Yalnızlık

Eşlerin duygularını yıpratan sebepler nelerdir?

21 Mart 2023 | 12:34
VİDEO DEVAM EDİYOR

Evliliklerde iki kişilik yalnızlık nasıl oluşuyor? Eşlerin duygularını yıpratan sebepler nelerdir? Duyguların zarar görmemesi için ne yapılmalı? Duygusal mesafe nasıl aşılır?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Aile Danışmanı Saliha Erdim tarafından cevaplandı. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

05:00 Evliliklerde iki kişilik yalnızlık nasıl oluşuyor?

17:00 Eşler arası duygular zarar görmüşse ne yapmalıyız?

30:00 Duyguların zarar görmemesi için ne yapılmalı?

01:07:00 Eşlerin duygularını yıpratan sebepler nelerdir?

01:20:00 Duygusal mesafe nasıl aşılır?

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