47. Bölüm | Eşler Arasında Duyguları Korumak

Eşler arasında duyguları korumak için neler yapmalıyız? Duyguların zarar görmemesi için ne yapılmalı? Duygular zarar görmüşse neler yapmalıyız? Duygular zarar görmüşse neler yapmalıyız?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Aile Danışmanı Saliha Erdim tarafından cevaplandı. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

07:00 Eşler arasında duyguları korumak için iletişim yolları

17:00 Duyguların zarar görmemesi için ne yapılmalı?

32:00 Evlilikte sevgi biter mi?

40:00 Duygular zarar görmüşse neler yapmalıyız?

01:02:00 Duygularımızın zarar gördüğünü nasıl anlarız?

01:22:00 Duygular zarar görmüşse neler yapmalıyız?