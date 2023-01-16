50. Bölüm | Engelli Bireylerle Yaşamak

Ailedeki engelli bireyin yetenekleri nasıl açığa çıkarılmalı?

17 Ocak 2023 | 10:24
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Ailede engelli bireyler varsa onlara nasıl yaklaşmalıyız? Engelli çocuğa sahip aileler bu konuda nasıl bir eğitim almalı? Ailedeki engelli bireyin yetenekleri nasıl açığa çıkarılmalı? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Saliha Erdim'in katkılarıyla sizlerle...

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

Ailede Benden Bize 50. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

04:00 Ailede engelli bireylerle yaşamak

13:00 Bir görme engelli çocuğun hikayesi: Cennetin Rengi

20:00 Ailede engelli bireyler varsa onlara nasıl yaklaşmalıyız?

30:00 Engelli çocuğa sahip aileler bu konuda nasıl bir eğitim almalı?

34:00 Ailedeki engelli bireyin yetenekleri nasıl açığa çıkarılmalı?

53:00 Engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerde kardeşler arası dengeyi sağlama

01:05:00 Engelli çocukların kardeşleriyle olan iletişiminde anne babanın rolü

01:14:00 Ailelerin aşırı korumacı yaklaşımının engelli bireylere etkisi

01:26:00 Engelli çocuğa sahip olan ailelere yakın çevre ve akrabalardan destek

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