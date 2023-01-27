52. Bölüm | Akraba İlişkileri ve Bize Kazandırdıkları

Akraba ilişkilerinde tavrımız ne olmalı? İnsanı zinde tutan akrabalık ilişkilerini nasıl canlı tutabiliriz? Akrabalık ilişkilerini iyi tutabilmenin kişiye ve topluma katkıları nelerdir? Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...
Ailede Benden Bize 52. bölümüyle sizlerle...
00:00 Ailede Benden Bize
01:00 Akraba ilişkileri ve bize kazandırdıkları
09:45 Akrabalık bağlarını güçlü tutmanın önemi nedir?
14:40 Akrabalık bağlarımızda geçmişten bugüne ne değişti?
18:40 Akrabalık ilişkilerini iyi tutabilmenin kişiye ve topluma katkısı
24:30 Hediye, muhabbeti artırır
25:20 Akrabalık bağlarımızda geçmişten bugüne ne değişti?
32:00 Akrabalar arasında çıkan sıkıntıların temel nedenleri
36:00 Akraba ilişkilerinin evliliklere etkisi
38:45 Akrabalar arasında çıkan sıkıntıların temel nedenleri
44:00 Akraba ilişkilerindeki belirleyici sınırımız ne olmalı?
53:00 Akraba ilişkilerimiz ve bize kazandırdıkları
54:30 Tüm ilişkiler kişinin kendisinin iyi olmasıyla başlar
57:00 İnsanın özü gülmeden yüzü gülemez
58:00 Evliliklerde gönül birliği kadar amaç birliği de çok önemli
01:00:00 Evlilik, ahirete giden yolda el ele yürüyebilmek demektir
01:04:00 Üslubumuz öfkeyi tetiklememeli, aklımızı harekete geçirmeli
01:07:00 Akraba ilişkileri ve bize kazandırdıkları
01:09:00 Ne söylediğimizden ziyade nasıl söylediğimiz önemli
01:10:30 Akraba ilişkilerinin evliliklere etkisi
01:12:00 Akraba ilişkilerinde belirleyici sınır nedir?
01:17:00 Akrabalık ilişkilerini iyi tutabilmenin faydaları
01:18:00 Yakın akraba ilişkilerine sahip olmak insana güç verir
01:24:00 Seyirci sorusu