52. Bölüm | Akraba İlişkileri ve Bize Kazandırdıkları

Akraba ilişkilerindeki belirleyici sınırımız ne olmalı?

27 Ocak 2023 | 14:31
VİDEO DEVAM EDİYOR

Akraba ilişkilerinde tavrımız ne olmalı? İnsanı zinde tutan akrabalık ilişkilerini nasıl canlı tutabiliriz? Akrabalık ilişkilerini iyi tutabilmenin kişiye ve topluma katkıları nelerdir? Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

Ailede Benden Bize 52. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

01:00 Akraba ilişkileri ve bize kazandırdıkları

09:45 Akrabalık bağlarını güçlü tutmanın önemi nedir?

14:40 Akrabalık bağlarımızda geçmişten bugüne ne değişti?

18:40 Akrabalık ilişkilerini iyi tutabilmenin kişiye ve topluma katkısı

24:30 Hediye, muhabbeti artırır

25:20 Akrabalık bağlarımızda geçmişten bugüne ne değişti?

32:00 Akrabalar arasında çıkan sıkıntıların temel nedenleri

36:00 Akraba ilişkilerinin evliliklere etkisi

38:45 Akrabalar arasında çıkan sıkıntıların temel nedenleri

44:00 Akraba ilişkilerindeki belirleyici sınırımız ne olmalı?

53:00 Akraba ilişkilerimiz ve bize kazandırdıkları

54:30 Tüm ilişkiler kişinin kendisinin iyi olmasıyla başlar

57:00 İnsanın özü gülmeden yüzü gülemez

58:00 Evliliklerde gönül birliği kadar amaç birliği de çok önemli

01:00:00 Evlilik, ahirete giden yolda el ele yürüyebilmek demektir

01:04:00 Üslubumuz öfkeyi tetiklememeli, aklımızı harekete geçirmeli

01:07:00 Akraba ilişkileri ve bize kazandırdıkları

01:09:00 Ne söylediğimizden ziyade nasıl söylediğimiz önemli

01:10:30 Akraba ilişkilerinin evliliklere etkisi

01:12:00 Akraba ilişkilerinde belirleyici sınır nedir?

01:17:00 Akrabalık ilişkilerini iyi tutabilmenin faydaları

01:18:00 Yakın akraba ilişkilerine sahip olmak insana güç verir

01:24:00 Seyirci sorusu

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