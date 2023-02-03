53. Bölüm | Ailede Tartışma Kültürü

Ailedeki tartışmaların en büyük sebepleri nelerdir?

03 Şubat 2023 | 23:46
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Tartışma ve kavga arasındaki ayrımı nasıl oluşturmalıyız? Tartışmaların yapıcısı olur mu? Ailedeki tartışmaların en büyük sebepleri neler? Ailede tartışma kültürü nasıl olmalı? Eşlerin tartışma üslubu nasıl olmalı?

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...! Ailede Benden Bize 53. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Ailede Tartışma Kültürü

08:00 Tartışma ve kavga arasındaki ayrımı nasıl oluşturmalıyız?

15:00 Tartışmaların yapıcısı olur mu?

24:00 Ailedeki tartışmaların en büyük sebepleri neler?

34:00 Ailede tartışma kültürü nasıl olmalı?

42:00 Eşlerin tartışma üslubu nasıl olmalı?

47:00 Ailedeki tartışmaların en büyük sebepleri neler?

55:00 Ailenizle her konuyu konuşabiliyor musunuz?

01:10:00 Ailede tartışma üslubu nasıl olmalı?

01:20:00 Ailede tartışma kültürü nasıl olmalı?

01:22:00 Ebeveynler tartışmalarda çocuklarına nasıl örnek olmalı?

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