54. Bölüm | Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları

Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları nelerdir? Depremler toplumsal yapının işleyişini nasıl etkiliyor? Deprem sonrası psikolojik destekte dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Depremin psikolojik yıkımıyla mücadele nasıl olmalı? Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

Ailede Benden Bize 54. bölümüyle sizlerle...

Ailede Benden Bize programına bu hafta Sosyolog Doç. Dr. Erkan Çav konuk oldu.

00:00 Ailede Benden Bize

08:00 Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları

23:00 Doğal afetlerin toplumlara yansımaları

29:00 Depremler toplumsal yapının işleyişini nasıl etkiliyor?

33:00 Deprem sonrası psikolojik destekte dikkat edilmesi gereken noktalar

44:00 Depremin psikolojik yıkımıyla mücadele nasıl olmalı?

48:00 Yardım niyetiyle hangi davranışlardan sakınmalıyız?

52:00 Afet süreçlerinde medya, toplum ve birey ilişkisi

01:01:00 Afet sonrasında sosyal medyanın bilinçli kullanımı nasıl gerçekleşir?

01:12:00 Deprem korkusu insanların sosyal hayatlarını nasıl etkiliyor?

01:18:00 Bir insan yardım etmenin kişinin kendi psikolojisi için önemi

01:26:00 Yardımlaşmanın sürdürülebilir olması için neler yapılmalı?

01:38:00 Afet sonrası toplumsal güveni yeniden nasıl sağlayabiliriz?

01:43:00 Deprem korkusunu ve tedirginliğini aşmak için neler yapılmalı?

01:47:00 Doğaya savaş açmayan mimari yapıları ve şehirleri nasıl inşa ederiz?

01:53:00 Deprem konusunda toplumu nasıl bilinçlendirmeliyiz?

02:04:00 Afet sonrasında yeniden yapılanmaya mümkün mü?

02:11:00 Depremlerin toplumsal dayanışmaya ve yardımlaşmaya etkileri

02:15:00 Deprem konusunda toplumsal ve bireysel bilinci nasıl sağlarız?