56. Bölüm | Toplumsal Duyarlılık

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

Ailede Benden Bize 56. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

03:00 Yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluk almak: Toplumsal Duyarlılık

21:00 Ailede toplumsal duyarlılığın kazanılması

43:00 Ailede toplumsal duyarlılık kazandırmak için neler yapılabilir?

52:00 Sosyal sorumluluk içeren davranışlar bize ne katkılar sunar?

01:05:00 Ebeveynlerin çocuklarına toplumsal duyarlılığı kazandırmasının önemi

01:08:00 Çocuklara toplumsal duyarlılığı nasıl kazandırabiliriz?

01:18:00 İnsani sorumluluklarımızın yansıması: Toplumsal Duyarlılık

01:20:00 Duyarlı olmak bizi mutlu eder mi?