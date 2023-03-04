56. Bölüm | Toplumsal Duyarlılık

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...
Ailede Benden Bize 56. bölümüyle sizlerle...
00:00 Ailede Benden Bize
03:00 Yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluk almak: Toplumsal Duyarlılık
21:00 Ailede toplumsal duyarlılığın kazanılması
43:00 Ailede toplumsal duyarlılık kazandırmak için neler yapılabilir?
52:00 Sosyal sorumluluk içeren davranışlar bize ne katkılar sunar?
01:05:00 Ebeveynlerin çocuklarına toplumsal duyarlılığı kazandırmasının önemi
01:08:00 Çocuklara toplumsal duyarlılığı nasıl kazandırabiliriz?
01:18:00 İnsani sorumluluklarımızın yansıması: Toplumsal Duyarlılık
01:20:00 Duyarlı olmak bizi mutlu eder mi?