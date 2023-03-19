58. Bölüm | Çocukluk Döneminde Yaşananlar

Çocukluk çağında yaşanan sorunların yetişkinlikteki etkileri nelerdir?

19 Mart 2023 | 21:42
VİDEO DEVAM EDİYOR

Çocuklukta yaşanan sorunlar şimdiki hayatımızı nasıl etkiler? Ailelerin davranışları kişilik tiplerimizi nasıl etkiliyor? Çocukluk döneminde yaşadıklarımızın nasıl farkına varabiliriz? Yaygın anne ve baba tutumlarının çocuk hayatına yansımaları nelerdir? İçimizdeki çocuğun yaralarını sarmak için nereden başlamalıyız? Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de... Ailede Benden Bize 58. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

03:30 Çocuklukta yaşanan sorunlar şimdiki hayatımızı nasıl etkiler?

11:30 Ailelerin davranışları kişilik tiplerimizi nasıl etkiliyor?

30:00 Çocukluk döneminde yaşadıklarımızın nasıl farkına varabiliriz?

36:00 Yaygın anne ve baba tutumlarının çocuk hayatına yansımaları

42:00 Çocukların benlik oluşumunu olumsuz etkileyen davranışlar

54:00 Çocuklukta yaşanan sorunlar şimdiki hayatımızı nasıl etkiler?

01:00:00 Çocukluk çağında yaşanan sorunların yetişkinlikteki etkileri

01:03:00 Çocukların en temel iki ihtiyacı: Sevgi ve Şefkat

01:10:00 Yaygın anne ve baba tutumlarının çocuk hayatına yansımaları

01:14:00 İçimizdeki çocuğun yaralarını sarmak için nereden başlamalıyız?

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