6. Bölüm "İnsan ve Aile İlişkisi"

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde Ailede Benden Bize programında bu hafta "Çocukta Anlayış ve Davranış Eğitimi" konuşuldu. Peki çocuğun hangi davranışları kazanması gerekir? Çocuğa alışkanlık kazandırmada aile'nin rolü nedir? Kardeş kıskançlığı konusunda ebeveynler ne yapabilir? Anne ve babalar çocuklarını doğru yönde eğitmek için onlara nasıl yaklaşması gerekir?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Aile Danışmanı Saliha Erdim tarafından cevaplandı. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...! VAV TV'nin yeni programı Ailede Benden Bize 6. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Çocukta anlayış ve davranış eğitimi

29:00 Bireylerin arınması gereken duygular neler olmalı?

40:00 Seyirci Sorusu

46:00 Seyirci Sorusu

51:00 Seyirci Sorusu

58:00 9 yaşındaki kızım benim davranışlarımı tekrarlıyor, ne yapmalıyım?

01:03:00 Seyirci Sorusu

01:07:00 Seyirci Sorusu

01:14:00 Seyirci Sorusu

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