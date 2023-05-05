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62. Bölüm | Ailede Öfke Kontrolü 05 Mayıs 2023 04:05
Şükür ve Kanaat Bilinci | Ailede Benden Bize (61. Bölüm) 07 Nisan 2023 11:04
Ailede Şükür ve Kanaat Bilinci | 60. Bölüm 19 Nisan 2023 10:04
59. Bölüm | Ailede Ramazan hassasiyeti 27 Mart 2023 01:03
58. Bölüm | Çocukluk Döneminde Yaşananlar 22 Mart 2023 11:03
57. Bölüm I İçe Dönük İnsanlar 18 Mart 2023 10:03
56. Bölüm | Toplumsal Duyarlılık 08 Mart 2023 01:03
55.Bölüm I Korkularımızla nasıl yüzleşmeliyiz? | Ailede Benden Bize 03 Mart 2023 12:03
54. Bölüm | Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları 03 Mart 2023 12:03
53. Bölüm | Ailede Tartışma Kültürü 03 Mart 2023 12:03
52. Bölüm | Akraba İlişkileri ve Bize Kazandırdıkları 27 Ocak 2023 11:01
51. Bölüm | Ailede Hayata Hazırlanmak 03 Mart 2023 12:03
50. Bölüm | Engelli Bireylerle Yaşamak 03 Mart 2023 12:03
49. Bölüm I Ailede Benden Bize | Gelin ve Kayınvalide İlişkisi 03 Mart 2023 12:03
48. Bölüm I Kayınvalide İle İyi Geçinmenin Yolları 03 Mart 2023 12:03
47. Bölüm | Eşler Arasında Duyguları Korumak 22 Mart 2023 11:03
46. Bölüm I Evliliklerde İki Kişilik Yalnızlık 22 Mart 2023 11:03
45. Bölüm | Merhametli Bireyler Yetiştirmek 22 Mart 2023 11:03
44. Bölüm | Ailede Sorun Çözme Becerileri 10 Nisan 2023 09:04
43. Bölüm | Kadın Erkek Psikolojisi ve İletişimi 22 Mart 2023 11:03
42. Bölüm | Takıntılar nasıl tedavi edilebilir? 01 Mart 2023 02:03
41. Bölüm | Ailede Takıntılı Bireylerle Yaşamak 01 Mart 2023 02:03
40. Bölüm | Ailede Birlikte Gelişmek 01 Mart 2023 02:03
39. Bölüm | Aile Yaşamının Kilit Parçaları 01 Mart 2023 02:03
38. Bölüm | Ailede Çocuğun İhtiyaçları 01 Mart 2023 02:03
37. Bölüm | Çocuğun Aile ve Toplum İçin Önemi 01 Mart 2023 02:03
36. Bölüm | Sorunlara Çözüm Üretmek 01 Mart 2023 02:03
35. Bölüm | Aile İçinde Dinlemenin Önemi 01 Mart 2023 02:03
34. Bölüm | Aldatmanın Yansımaları 30 Mart 2023 10:03
33. Bölüm | Evliliklerde Aldatma 01 Mart 2023 02:03
32. Bölüm | Ailede Mahremiyet Eğitimi 01 Mart 2023 02:03
31. Bölüm | Kardeş Kıskançlığı 01 Mart 2023 02:03
30. Bölüm | Boşanmaya Giden Süreç 01 Mart 2023 02:03
29. Bölüm | Boşanmak 01 Mart 2023 02:03
28. Bölüm | Ailede Denge ve Uyum 01 Mart 2023 02:03
27. Bölüm | Evli Çiftlerin Aile Hayatına Karışılması 01 Mart 2023 02:03
26. Bölüm | Geçmişe Takılmak 01 Mart 2023 02:03
25. Bölüm | Büyüklere Karşı Sorumluluklarımız 01 Mart 2023 02:03
24. Bölüm | İyi Bir İletişimin Maddeleri 01 Mart 2023 02:03
23. Bölüm | Ailede Huzursuzluk 01 Mart 2023 02:03
22. Bölüm | Olumsuz Düşünme 01 Mart 2023 02:03
21. Bölüm | Eş Seçiminde Uyum ve Denklik 01 Mart 2023 02:03
20. Bölüm | Aşırı Baskı ve Gençler 01 Mart 2023 01:03
19. Bölüm | Evliliğin İlk İki Yılı 01 Mart 2023 01:03
18. Bölüm | Gençlerde Ergenlik Dönemi 01 Mart 2023 01:03
17. Bölüm | Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı 30 Mart 2023 10:03
16. Bölüm | Ailede Hedefler ve İdealler 01 Mart 2023 01:03
15. Bölüm | Ailede Rol Dağılımı 01 Mart 2023 01:03
14. Bölüm | Ailede Kriz Yönetimi 01 Mart 2023 01:03
13. Bölüm | Potansiyeli Ortaya Çıkarmak 01 Mart 2023 01:03
12. Bölüm | Aile İletişiminde Anlaşılır Olabilmek 01 Mart 2023 01:03
11. Bölüm | Benlik Oluşumunda Disiplinin Önemi 01 Mart 2023 01:03
10. Bölüm | İlişkilerimizde Davranışların Önemi 30 Mart 2023 10:03
9. Bölüm | Sevgiyi Doğru İletmek 01 Mart 2023 01:03
8. Bölüm | Ailede Sevgi Dili 01 Mart 2023 01:03
7. Bölüm | Ailede Sevgiyi Hissetmek 01 Mart 2023 01:03
6. Bölüm | İnsan ve Aile İlişkisi 01 Mart 2023 01:03
5. Bölüm | Çocuğa Alışkanlık Kazandırmak 01 Mart 2023 01:03
4. Bölüm | Çocuğa Değer Katan Alışkanlıklar 01 Mart 2023 01:03
3. Bölüm | Anne ve Baba Davranışları 01 Mart 2023 01:03
2. Bölüm | Çocuklarda Benlik ve Kişilik Kavramları 01 Mart 2023 01:03
1. Bölüm | İnsan ve Aile İlişkisi 01 Mart 2023 01:03

62. Bölüm | Ailede Öfke Kontrolü

Aşırı öfkenin fiziksel ve psikolojik zararları nelerdir?

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

02:40 Ailede Öfke Kontrolü Nasıl Sağlanmalı?

16:20 Aşırı Öfkenin Fiziksel ve Psikolojik Zararları

28:10 Gündelik Hayatımızda Neden ve Neye Öfkeleniriz?

39:00 Öfke Duygusunun Altında Yatan Sebepler Neler?

58:00 Karşılıklı Öfkenin İlişkilere Zararı

01:07:00 Aşırı Öfkenin Fiziksel ve Psikolojik Zararları

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