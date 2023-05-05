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62. Bölüm | Ailede Öfke Kontrolü
Aşırı öfkenin fiziksel ve psikolojik zararları nelerdir?
Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...
00:00 Ailede Benden Bize
02:40 Ailede Öfke Kontrolü Nasıl Sağlanmalı?
16:20 Aşırı Öfkenin Fiziksel ve Psikolojik Zararları
28:10 Gündelik Hayatımızda Neden ve Neye Öfkeleniriz?
39:00 Öfke Duygusunun Altında Yatan Sebepler Neler?
58:00 Karşılıklı Öfkenin İlişkilere Zararı
01:07:00 Aşırı Öfkenin Fiziksel ve Psikolojik Zararları