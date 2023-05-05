62. Bölüm | Ailede Öfke Kontrolü

Aşırı öfkenin fiziksel ve psikolojik zararları nelerdir?

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

02:40 Ailede Öfke Kontrolü Nasıl Sağlanmalı?

16:20 Aşırı Öfkenin Fiziksel ve Psikolojik Zararları

28:10 Gündelik Hayatımızda Neden ve Neye Öfkeleniriz?

39:00 Öfke Duygusunun Altında Yatan Sebepler Neler?

58:00 Karşılıklı Öfkenin İlişkilere Zararı

01:07:00 Aşırı Öfkenin Fiziksel ve Psikolojik Zararları