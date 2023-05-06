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63. Bölüm | Ailede Bayram Ruhunu Yaşamak
Çocuklara ve gençlere bayramı sevindirmek için neler yapmalıyız?
Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...
00:00 Ailede Benden Bize
03:00 Ailede bayram ruhunu yaşamak
06:00 Bayram neşesi, coşkusu ve değerlerinin yaşandığı en sıcak ortam: Aile
16:00 Aile içinde gerçek bayramı tam manasıyla nasıl yaşarız?
31:00 Bayramları tefekkür vesile haline nasıl getiririz?
32:30 Ailede bayramlara manevi olarak nasıl hazırlanmalıyız?
50:00 Ailede bayramlara manevi olarak nasıl hazırlanmalıyız?
56:00 Tükenmişliğin aile ve çalışma hayatına olumsuz etkileri
58:00 Çocuklara ve gençlere bayramı sevindirmek için neler yapmalıyız?
01:06:00 Çocukların bayramda güzel anılar biriktirmesi için neler yapılmalı?
01:11:00 Çocukların kişilik gelişiminde anne babaların etkileri
01:20:00 Akraba ilişkilerini güçlü tutma vesilesi: Bayram