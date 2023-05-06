65. Bölüm | Evlilik Hayatında Arkadaş Çevresinin Önemi

Eşler birbirlerinin sosyal medya arkadaşlarına müdahale edebilir mi?

Vav TV'de Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, eşler arası sağlıklı iletişimin yolları ve eşler arası problemlerde sorun çözme yöntemlerinden bahsetti. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

06:00 Eşlerin arkadaş çevresi aile hayatını nasıl etkiler?

21:00 Evlilik hayatında arkadaş çevresinin önemi

28:00 Bireyin aile içinde sınırlarını öğrenme süreci

37:00 Ailesine bağımlı bireylerin eş ve arkadaş ilişkilerine etkisi

50:00 Evlilik ve arkadaşlık ilişkilerinde denge

52:00 Bir kişi herkes olabilir mi?

56:30 Sosyal tecrit evliliğe ne tür zararlar verir?

01:10:00 Eşler birbirlerinin sosyal medya arkadaşlarına müdahale edebilir mi?

01:18:00 Evlilik ve arkadaşlık ilişkilerinde denge

01:21:00 Eşler mahremiyetini arkadaşlarına anlatmalı mı?

01:29:00 Arkadaş çevresiyle ailece görüşmek evliliği nasıl etkiler?