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65. Bölüm | Evlilik Hayatında Arkadaş Çevresinin Önemi 06 Mayıs 2023 08:05
63. Bölüm | Ailede Bayram Ruhunu Yaşamak 06 Mayıs 2023 07:05
62. Bölüm | Ailede Öfke Kontrolü 05 Mayıs 2023 04:05
Şükür ve Kanaat Bilinci | Ailede Benden Bize (61. Bölüm) 07 Nisan 2023 11:04
Ailede Şükür ve Kanaat Bilinci | 60. Bölüm 19 Nisan 2023 10:04
59. Bölüm | Ailede Ramazan hassasiyeti 27 Mart 2023 01:03
58. Bölüm | Çocukluk Döneminde Yaşananlar 22 Mart 2023 11:03
57. Bölüm I İçe Dönük İnsanlar 18 Mart 2023 10:03
56. Bölüm | Toplumsal Duyarlılık 08 Mart 2023 01:03
55.Bölüm I Korkularımızla nasıl yüzleşmeliyiz? | Ailede Benden Bize 03 Mart 2023 12:03
54. Bölüm | Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları 03 Mart 2023 12:03
53. Bölüm | Ailede Tartışma Kültürü 03 Mart 2023 12:03
52. Bölüm | Akraba İlişkileri ve Bize Kazandırdıkları 27 Ocak 2023 11:01
51. Bölüm | Ailede Hayata Hazırlanmak 03 Mart 2023 12:03
50. Bölüm | Engelli Bireylerle Yaşamak 03 Mart 2023 12:03
49. Bölüm I Ailede Benden Bize | Gelin ve Kayınvalide İlişkisi 03 Mart 2023 12:03
48. Bölüm I Kayınvalide İle İyi Geçinmenin Yolları 03 Mart 2023 12:03
47. Bölüm | Eşler Arasında Duyguları Korumak 22 Mart 2023 11:03
46. Bölüm I Evliliklerde İki Kişilik Yalnızlık 22 Mart 2023 11:03
45. Bölüm | Merhametli Bireyler Yetiştirmek 22 Mart 2023 11:03
44. Bölüm | Ailede Sorun Çözme Becerileri 10 Nisan 2023 09:04
43. Bölüm | Kadın Erkek Psikolojisi ve İletişimi 22 Mart 2023 11:03
42. Bölüm | Takıntılar nasıl tedavi edilebilir? 01 Mart 2023 02:03
41. Bölüm | Ailede Takıntılı Bireylerle Yaşamak 01 Mart 2023 02:03
40. Bölüm | Ailede Birlikte Gelişmek 01 Mart 2023 02:03
39. Bölüm | Aile Yaşamının Kilit Parçaları 01 Mart 2023 02:03
38. Bölüm | Ailede Çocuğun İhtiyaçları 01 Mart 2023 02:03
37. Bölüm | Çocuğun Aile ve Toplum İçin Önemi 01 Mart 2023 02:03
36. Bölüm | Sorunlara Çözüm Üretmek 01 Mart 2023 02:03
35. Bölüm | Aile İçinde Dinlemenin Önemi 01 Mart 2023 02:03
34. Bölüm | Aldatmanın Yansımaları 30 Mart 2023 10:03
33. Bölüm | Evliliklerde Aldatma 01 Mart 2023 02:03
32. Bölüm | Ailede Mahremiyet Eğitimi 01 Mart 2023 02:03
31. Bölüm | Kardeş Kıskançlığı 01 Mart 2023 02:03
30. Bölüm | Boşanmaya Giden Süreç 01 Mart 2023 02:03
29. Bölüm | Boşanmak 01 Mart 2023 02:03
28. Bölüm | Ailede Denge ve Uyum 01 Mart 2023 02:03
27. Bölüm | Evli Çiftlerin Aile Hayatına Karışılması 01 Mart 2023 02:03
26. Bölüm | Geçmişe Takılmak 01 Mart 2023 02:03
25. Bölüm | Büyüklere Karşı Sorumluluklarımız 01 Mart 2023 02:03
24. Bölüm | İyi Bir İletişimin Maddeleri 01 Mart 2023 02:03
23. Bölüm | Ailede Huzursuzluk 01 Mart 2023 02:03
22. Bölüm | Olumsuz Düşünme 01 Mart 2023 02:03
21. Bölüm | Eş Seçiminde Uyum ve Denklik 01 Mart 2023 02:03
20. Bölüm | Aşırı Baskı ve Gençler 01 Mart 2023 01:03
19. Bölüm | Evliliğin İlk İki Yılı 01 Mart 2023 01:03
18. Bölüm | Gençlerde Ergenlik Dönemi 01 Mart 2023 01:03
17. Bölüm | Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı 30 Mart 2023 10:03
16. Bölüm | Ailede Hedefler ve İdealler 01 Mart 2023 01:03
15. Bölüm | Ailede Rol Dağılımı 01 Mart 2023 01:03
14. Bölüm | Ailede Kriz Yönetimi 01 Mart 2023 01:03
13. Bölüm | Potansiyeli Ortaya Çıkarmak 01 Mart 2023 01:03
12. Bölüm | Aile İletişiminde Anlaşılır Olabilmek 01 Mart 2023 01:03
11. Bölüm | Benlik Oluşumunda Disiplinin Önemi 01 Mart 2023 01:03
10. Bölüm | İlişkilerimizde Davranışların Önemi 30 Mart 2023 10:03
9. Bölüm | Sevgiyi Doğru İletmek 01 Mart 2023 01:03
8. Bölüm | Ailede Sevgi Dili 01 Mart 2023 01:03
7. Bölüm | Ailede Sevgiyi Hissetmek 01 Mart 2023 01:03
6. Bölüm | İnsan ve Aile İlişkisi 01 Mart 2023 01:03
5. Bölüm | Çocuğa Alışkanlık Kazandırmak 01 Mart 2023 01:03
4. Bölüm | Çocuğa Değer Katan Alışkanlıklar 01 Mart 2023 01:03
3. Bölüm | Anne ve Baba Davranışları 01 Mart 2023 01:03
2. Bölüm | Çocuklarda Benlik ve Kişilik Kavramları 01 Mart 2023 01:03
1. Bölüm | İnsan ve Aile İlişkisi 01 Mart 2023 01:03

65. Bölüm | Evlilik Hayatında Arkadaş Çevresinin Önemi

Eşler birbirlerinin sosyal medya arkadaşlarına müdahale edebilir mi?

Vav TV'de Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, eşler arası sağlıklı iletişimin yolları ve eşler arası problemlerde sorun çözme yöntemlerinden bahsetti. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

06:00 Eşlerin arkadaş çevresi aile hayatını nasıl etkiler?

21:00 Evlilik hayatında arkadaş çevresinin önemi

28:00 Bireyin aile içinde sınırlarını öğrenme süreci

37:00 Ailesine bağımlı bireylerin eş ve arkadaş ilişkilerine etkisi

50:00 Evlilik ve arkadaşlık ilişkilerinde denge

52:00 Bir kişi herkes olabilir mi?

56:30 Sosyal tecrit evliliğe ne tür zararlar verir?

01:10:00 Eşler birbirlerinin sosyal medya arkadaşlarına müdahale edebilir mi?

01:18:00 Evlilik ve arkadaşlık ilişkilerinde denge

01:21:00 Eşler mahremiyetini arkadaşlarına anlatmalı mı?

01:29:00 Arkadaş çevresiyle ailece görüşmek evliliği nasıl etkiler?

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