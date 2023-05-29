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68. Bölüm | Aile Yaşantısında Sınırları Koruyabilmek 29 Mayıs 2023 10:05
67. Bölüm | Çocuk Yetiştirmede Anne ve Baba İş Birliği 29 Mayıs 2023 08:05
66. Bölüm | Kadının "Annelik" Kimliği 29 Mayıs 2023 08:05
65. Bölüm | Evlilik Hayatında Arkadaş Çevresinin Önemi 22 Mayıs 2023 11:05
64. Bölüm | Eşler Arası Sağlıklı İletişim ve Sorun Çözme Formülleri 29 Mayıs 2023 07:05
63. Bölüm | Ailede Bayram Ruhunu Yaşamak 22 Mayıs 2023 11:05
62. Bölüm | Ailede Öfke Kontrolü 22 Mayıs 2023 11:05
61. Bölüm | Şükür ve Kanaat Bilinci 22 Mayıs 2023 11:05
60. Bölüm | Ailede Şükür ve Kanaat Bilinci 22 Mayıs 2023 11:05
59. Bölüm | Ailede Ramazan hassasiyeti 22 Mayıs 2023 11:05
58. Bölüm | Çocukluk Döneminde Yaşananlar 22 Mayıs 2023 11:05
57. Bölüm I İçe Dönük İnsanlar 22 Mayıs 2023 11:05
56. Bölüm | Toplumsal Duyarlılık 22 Mayıs 2023 11:05
55.Bölüm I Korkularımızla nasıl yüzleşmeliyiz? | Ailede Benden Bize 22 Mayıs 2023 12:05
54. Bölüm | Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları 22 Mayıs 2023 12:05
53. Bölüm | Ailede Tartışma Kültürü 22 Mayıs 2023 12:05
52. Bölüm | Akraba İlişkileri ve Bize Kazandırdıkları 22 Mayıs 2023 12:05
51. Bölüm | Ailede Hayata Hazırlanmak 22 Mayıs 2023 01:05
50. Bölüm | Engelli Bireylerle Yaşamak 22 Mayıs 2023 01:05
49. Bölüm I Ailede Benden Bize | Gelin ve Kayınvalide İlişkisi 22 Mayıs 2023 01:05
48. Bölüm I Kayınvalide İle İyi Geçinmenin Yolları 22 Mayıs 2023 01:05
47. Bölüm | Eşler Arasında Duyguları Korumak 22 Mayıs 2023 01:05
46. Bölüm I Evliliklerde İki Kişilik Yalnızlık 22 Mayıs 2023 01:05
45. Bölüm | Merhametli Bireyler Yetiştirmek 22 Mayıs 2023 01:05
44. Bölüm | Ailede Sorun Çözme Becerileri 22 Mayıs 2023 01:05
43. Bölüm | Kadın Erkek Psikolojisi ve İletişimi 22 Mayıs 2023 01:05
42. Bölüm | Takıntılar nasıl tedavi edilebilir? 22 Mayıs 2023 01:05
41. Bölüm | Ailede Takıntılı Bireylerle Yaşamak 22 Mayıs 2023 01:05
40. Bölüm | Ailede Birlikte Gelişmek 22 Mayıs 2023 01:05
39. Bölüm | Aile Yaşamının Kilit Parçaları 22 Mayıs 2023 01:05
38. Bölüm | Ailede Çocuğun İhtiyaçları 22 Mayıs 2023 02:05
37. Bölüm | Çocuğun Aile ve Toplum İçin Önemi 22 Mayıs 2023 02:05
36. Bölüm | Sorunlara Çözüm Üretmek 22 Mayıs 2023 02:05
35. Bölüm | Aile İçinde Dinlemenin Önemi 22 Mayıs 2023 02:05
34. Bölüm | Aldatmanın Yansımaları 30 Mart 2023 10:03
33. Bölüm | Evliliklerde Aldatma 22 Mayıs 2023 02:05
32. Bölüm | Ailede Mahremiyet Eğitimi 22 Mayıs 2023 02:05
31. Bölüm | Kardeş Kıskançlığı 22 Mayıs 2023 02:05
30. Bölüm | Boşanmaya Giden Süreç 22 Mayıs 2023 02:05
29. Bölüm | Boşanmak 22 Mayıs 2023 02:05
28. Bölüm | Ailede Denge ve Uyum 22 Mayıs 2023 02:05
27. Bölüm | Evli Çiftlerin Aile Hayatına Karışılması 22 Mayıs 2023 02:05
26. Bölüm | Geçmişe Takılmak 22 Mayıs 2023 02:05
25. Bölüm | Büyüklere Karşı Sorumluluklarımız 22 Mayıs 2023 02:05
24. Bölüm | İyi Bir İletişimin Maddeleri 22 Mayıs 2023 02:05
23. Bölüm | Ailede Huzursuzluk 22 Mayıs 2023 02:05
22. Bölüm | Olumsuz Düşünme 22 Mayıs 2023 02:05
21. Bölüm | Eş Seçiminde Uyum ve Denklik 22 Mayıs 2023 02:05
20. Bölüm | Aşırı Baskı ve Gençler 22 Mayıs 2023 02:05
19. Bölüm | Evliliğin İlk İki Yılı 22 Mayıs 2023 02:05
18. Bölüm | Gençlerde Ergenlik Dönemi 22 Mayıs 2023 02:05
17. Bölüm | Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı 22 Mayıs 2023 02:05
16. Bölüm | Ailede Hedefler ve İdealler 22 Mayıs 2023 02:05
15. Bölüm | Ailede Rol Dağılımı 22 Mayıs 2023 02:05
14. Bölüm | Ailede Kriz Yönetimi 22 Mayıs 2023 02:05
13. Bölüm | Potansiyeli Ortaya Çıkarmak 22 Mayıs 2023 02:05
12. Bölüm | Aile İletişiminde Anlaşılır Olabilmek 22 Mayıs 2023 02:05
11. Bölüm | Benlik Oluşumunda Disiplinin Önemi 22 Mayıs 2023 02:05
10. Bölüm | İlişkilerimizde Davranışların Önemi 22 Mayıs 2023 02:05
9. Bölüm | Sevgiyi Doğru İletmek 22 Mayıs 2023 02:05
8. Bölüm | Ailede Sevgi Dili 22 Mayıs 2023 02:05
7. Bölüm | Ailede Sevgiyi Hissetmek 22 Mayıs 2023 02:05
6. Bölüm | İnsan ve Aile İlişkisi 22 Mayıs 2023 02:05
5. Bölüm | Çocuğa Alışkanlık Kazandırmak 22 Mayıs 2023 02:05
4. Bölüm | Çocuğa Değer Katan Alışkanlıklar 22 Mayıs 2023 02:05
3. Bölüm | Anne ve Baba Davranışları 22 Mayıs 2023 02:05
2. Bölüm | Çocuklarda Benlik ve Kişilik Kavramları 22 Mayıs 2023 02:05
1. Bölüm | İnsan ve Aile İlişkisi 22 Mayıs 2023 02:05

68. Bölüm | Aile Yaşantısında Sınırları Koruyabilmek

Çocuklara sınır koyarken dikkat etmemiz gereken hususlar neler?

Aile hayatında sınırlarımızı korumayı nasıl öğreniriz? Aile hayatında fertlerin kişisel sınırı nasıl olmalı? Eşler arasında sınırların aşılması aile hayatını nasıl etkiler? Çocuklarda sınır bilinci nasıl oluşur? Sınırların önemsenmediği bir ailede sınırlar korunabilir mi?

Vav TV'de Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, aile hayatında sınırları koruyabilmenin öneminden bahsetti. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Aile yaşantısında sınırları koruyabilmek

06:30 Aile hayatında sınırlarımızı korumayı nasıl öğreniriz?

13:00 Aile hayatında fertlerin kişisel sınırı nasıl olmalı?

24:00 Eşler arasında sınırların aşılması aile hayatını nasıl etkiler?

34:00 Kişisel sınırlarımızı neye göre belirsiz?

40:00 Çocuklarda sınır bilinci nasıl oluşur?

01:06:00 Aile hayatında çocuk, anne ve babasına sınır koyabilir mi?

01:11:00 Sınırların önemsenmediği bir ailede sınırlar korunabilir mi?

01:14:00 "Hayır" diyebilmeyi nasıl öğreniriz?

01:18:00 Çocuklara sınır koyarken dikkat etmemiz gereken hususlar neler?

01:21:00 Sınırları gözetmek sevgi ve değer gösterme ifadesi midir?

01:30:00 Çocuklara sınır koyarken dikkat etmemiz gereken hususlar neler?

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