69. Bölüm | Aile İçinde İhlal Edilen Sınırlar

Çocuklara sınır koyarken dikkat etmemiz gereken hususlar neler?

Vav TV'de Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim, aile içinde ihlal edilen sınırlardan bahsetti. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

03:00 Aile içinde ihlal edilen sınırlar

07:30 Hayır diyebilmeyi nasıl öğreniriz?

14:30 Aile içinde kriz çıkmasın diye susmak doğru mu?

19:00 "El Ne Der!" diyerek feda edilenlerin muhasebesi

26:00 Eşler arasında sınırların aşılması aile hayatını nasıl etkiler?

29:30 Evlilikte aile içi sınırlar nasıl belirlenmeli?

35:00 Sınırları gözetmek sevgi ve değer gösterme ifadesi midir?

55:00 Sınırların "Asla" sözcüğü ile çizilmesinin oluşturabileceği sorunlar

01:03:00 Çocuklara sınır koyarken dikkat etmemiz gereken hususlar neler?

01:12:00 Eşler arasında sınırların aşılması aile hayatını nasıl etkiler?

01:15:00 Aile hayatında çocuk, anne ve babasına sınır koyabilir mi?

01:24:00 Birlikte yaşayan aileler bireyselliklerini nasıl koruyabilir?