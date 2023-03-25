Ailede Ramazan hassasiyeti | Ailede Benden Bize (59. Bölüm)

Ramazan'ın manevi atmosferini aile ortamına nasıl taşırız?

25 Mart 2023 | 01:29
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Ailede Ramazan hassasiyeti nasıl oluşur? Ramazan'ın manevi atmosferini aile ortamına nasıl taşırız? Günümüzde Ramazan ruhunu yaşatmak ve aktarmak için neler yapmalıyız? Çocuklara ibadetleri sevdirmek için neler yapılmalı? Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...!

00:00 Ailede Benden Bize
02:00 Birlik, beraberlik, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ı ailede yaşamak
07:30 Ailede Ramazan hassasiyeti nasıl oluşur?
16:00 Ramazan'ın manevi atmosferini aile ortamına nasıl taşırız?
20:30 Günümüzde Ramazan ruhunu yaşatmak ve aktarmak için neler yapmalıyız?
31:00 Çocuklarımıza Ramazan'ı sevdirmek için neler yapmalıyız?
36:00 Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı Ramazan'da merkeze almak
41:00 Ailede Ramazan hassasiyeti nasıl oluşur?
44:00 Çocuklara ibadetleri sevdirmek için neler yapılmalı?
01:02:00 Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan'ı ailede yaşamak
01:05:00 Çocuklarımıza Ramazan'ı sevdirmek için neler yapmalıyız?
01:18:00 Yardımlaşmanın iyileştirici gücü

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