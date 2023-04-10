Ailede Şükür ve Kanaat Bilinci | 60. Bölüm

Şükür ve nankörlük arasında nasıl bir bağ var? Ailede şükür bilincine zemin hazırlayacak ortamı nasıl sağlamalıyız? Çocuklara şükretmeyi ve teşekkür etmeyi nasıl öğretmeliyiz? Şükür ve nankörlük arasında nasıl bir bağ var? Bizim başımıza gelmeyen bir musibet için şükretmek ne kadar doğru?

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Ailede şükür ve kanaat bilinci

09:00 Şükür ve nankörlük arasında nasıl bir bağ var?

14:00 Ailede şükür bilincine zemin hazırlayacak ortamı nasıl sağlamalıyız?

22:00 Çocuklara şükretmeyi ve teşekkür etmeyi nasıl öğretmeliyiz?

29:00 Şükür ve nankörlük arasında nasıl bir bağ var?

31:00 Bizim başımıza gelmeyen bir musibet için şükretmek ne kadar doğru?

34:00 Günümüz koşullarında aile hayatında kanaatkar olabilmek