Çocuklarımızı kötü insanlardan nasıl koruruz? | Saliha Erdim

Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Ailede Benden Bize programında bu hafta "İlişkilerimizde davranışların önemi" konuşuldu. Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Aile Danışmanı Saliha Erdim tarafından cevaplandı. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...

Ailede Benden Bize 10. bölümüyle sizlerle... İlişkilerimizde davranışların önemi nedir? Çocuğun benlik ve kimlik oluşumunu etkileyen davranışlar nelerdir? Söz ve davranışlarımızdaki uyumsuzluk çocukları nasıl etkiler? Çocukla kurulacak bağlanmaya zarar veren davranışlar neler? Çocuklarımızı kötü insanlardan nasıl koruruz?

00:00 Ailede Benden Bize

04:00 İlişkilerimizde davranışların önemi

18:00 Çocuğun benlik ve kimlik oluşumunu etkileyen davranışlar

27:00 Söz ve davranışlarımızdaki uyumsuzluk çocukları nasıl etkiler?

37:00 Çocukla kurulacak bağlanmaya zarar veren davranışlar neler?

48:00 Söz ve davranışlar arasındaki uyumsuzluk

55:00 Kendimi ifade edemiyor, iletişim sıkıntısı yaşıyorum. Ne yapmalıyım?

01:12:00 İyi bir aile danışmanı olmak için neler yapılmalı?

01:27:00 Çocuklarımızı kötü insanlardan nasıl koruruz?

01:31:00 Eşimin daha ilgili bir baba olmasını istiyorum, ne yapmalıyım?

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