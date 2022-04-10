Çocukta Anlayış ve Davranış Eğitimi | Saliha Erdim

Ailede Benden Bize programının 6. bölümünde "İnsan ve Aile İlişkisi" konusu ele alınıyor.

10 Nisan 2022 | 16:29
VİDEO DEVAM EDİYOR

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde Ailede Benden Bize programında bu hafta "Çocukta Anlayış ve Davranış Eğitimi" konuşuldu. Peki çocuğun hangi davranışları kazanması gerekir? Çocuğa alışkanlık kazandırmada aile'nin rolü nedir? Kardeş kıskançlığı konusunda ebeveynler ne yapabilir? Anne ve babalar çocuklarını doğru yönde eğitmek için onlara nasıl yaklaşması gerekir?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Aile Danışmanı Saliha Erdim tarafından cevaplandı. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...! VAV TV'nin yeni programı Ailede Benden Bize 6. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize
02:00 Çocukta anlayış ve davranış eğitimi
29:00 Bireylerin arınması gereken duygular neler olmalı?
40:00 Seyirci Sorusu
46:00 Seyirci Sorusu
51:00 Seyirci Sorusu
58:00 9 yaşındaki kızım benim davranışlarımı tekrarlıyor, ne yapmalıyım?
01:03:00 Seyirci Sorusu
01:07:00 Seyirci Sorusu
01:14:00 Seyirci Sorusu

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ailenin Bireysel Yaşantımızdaki Önemi | Saliha Erdim
Ailenin Bireysel Yaşantımızdaki Önemi | Saliha Erdim 10 Mart 2022 | 02:03
Benlik Oluşumu | Saliha Erdim
Benlik Oluşumu | Saliha Erdim 10 Mart 2022 | 03:42
Ailede güven unsuru | Saliha Erdim
Ailede güven unsuru | Saliha Erdim 01 Şubat 2022 | 13:13
Alışkanlıklarımız nasıl oluşur? | Saliha Erdim
Alışkanlıklarımız nasıl oluşur? | Saliha Erdim 07 Nisan 2022 | 23:43
Çocukta Anlayış ve Davranış Eğitimi | Saliha Erdim
Çocukta Anlayış ve Davranış Eğitimi | Saliha Erdim 10 Nisan 2022 | 15:30
Eşlerin birbirine karşı doğru davranışları | Saliha Erdim
Eşlerin birbirine karşı doğru davranışları | Saliha Erdim 10 Nisan 2022 | 15:30