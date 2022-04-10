Çocukta Anlayış ve Davranış Eğitimi | Saliha Erdim

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde Ailede Benden Bize programında bu hafta "Çocukta Anlayış ve Davranış Eğitimi" konuşuldu. Peki çocuğun hangi davranışları kazanması gerekir? Çocuğa alışkanlık kazandırmada aile'nin rolü nedir? Kardeş kıskançlığı konusunda ebeveynler ne yapabilir? Anne ve babalar çocuklarını doğru yönde eğitmek için onlara nasıl yaklaşması gerekir?
Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Aile Danışmanı Saliha Erdim tarafından cevaplandı. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...! VAV TV'nin yeni programı Ailede Benden Bize 6. bölümüyle sizlerle...
00:00 Ailede Benden Bize
02:00 Çocukta anlayış ve davranış eğitimi
29:00 Bireylerin arınması gereken duygular neler olmalı?
40:00 Seyirci Sorusu
46:00 Seyirci Sorusu
51:00 Seyirci Sorusu
58:00 9 yaşındaki kızım benim davranışlarımı tekrarlıyor, ne yapmalıyım?
01:03:00 Seyirci Sorusu
01:07:00 Seyirci Sorusu
01:14:00 Seyirci Sorusu
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