Eşler arası iletişimin püf noktaları | Saliha Erdim

VAV TV'nin yeni programı Ailede Benden Bize 7. bölümüyle sizlerle...

Ailede sevgiyi hissetmenin önemi nedir? Ailede sevginin verilme biçimi nasıl olmalı? Eşler arası iletişimin püf noktaları nelerdir? Eşlerin birlikte nasıl kaliteli vakit geçirebilir? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Aile Danışmanı Saliha Erdim tarafından cevaplandı. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...

00:00 Ailede Benden Bize

03:30 Ailede sevgiyi hissetmenin önemi nedir?

09:00 Ailede sevginin verilme biçimi nasıl olmalı?

01:10:00 Eşler arası iletişimin püf noktaları

01:28:00 Eşlerin birlikte kaliteli vakit geçirmesi

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