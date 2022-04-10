Eşlerin birbirine karşı doğru davranışları | Saliha Erdim

Ailede Benden Bize programının 12. bölümünde "Anne babanın iletişim biçimi ve çocuğun üzerindeki etkisi" ele alınıyor.

10 Nisan 2022 | 17:05
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anne babanın iletişim biçimi çocuğun üzerinde etkisi nasıl olur? Eşlerin birbirine karşı doğru davranışları nelerdir? Aile ve yuva arasındaki fark nedir? Aile kavramının eşlerdeki karşılığı nedir? Eşlerin birbirinden yüksek beklentileri iletişimlerini nasıl etkiler? Ailede Benden Bize programında bu hafta " Anne babanın iletişim biçimi ve çocuğun üzerindeki etkisi" konuşuldu. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...! Ailede Benden Bize 12. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize
02:00 Anne babanın iletişim biçimi ve çocuğun üzerindeki etkisi
10:00 Eşlerin birbirine karşı doğru davranışları
13:00 Aile ve yuva arasındaki fark nedir?
17:00 Anne babanın iletişim biçimi ve çocuğun üzerindeki etkisi
21:00 Aile iletişiminde anlaşılır olabilme
24:00 Aile kavramının eşlerdeki karşılığı
31:00 Eşlerin birbirinden yüksek beklentileri iletişimlerini nasıl etkiler?
34:00 Eşler arası iletişim nasıl olmalıdır?

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