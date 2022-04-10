Eşlerin birbirine karşı doğru davranışları | Saliha Erdim

Anne babanın iletişim biçimi çocuğun üzerinde etkisi nasıl olur? Eşlerin birbirine karşı doğru davranışları nelerdir? Aile ve yuva arasındaki fark nedir? Aile kavramının eşlerdeki karşılığı nedir? Eşlerin birbirinden yüksek beklentileri iletişimlerini nasıl etkiler? Ailede Benden Bize programında bu hafta " Anne babanın iletişim biçimi ve çocuğun üzerindeki etkisi" konuşuldu. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...! Ailede Benden Bize 12. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

02:00 Anne babanın iletişim biçimi ve çocuğun üzerindeki etkisi

10:00 Eşlerin birbirine karşı doğru davranışları

13:00 Aile ve yuva arasındaki fark nedir?

17:00 Anne babanın iletişim biçimi ve çocuğun üzerindeki etkisi

21:00 Aile iletişiminde anlaşılır olabilme

24:00 Aile kavramının eşlerdeki karşılığı

31:00 Eşlerin birbirinden yüksek beklentileri iletişimlerini nasıl etkiler?

34:00 Eşler arası iletişim nasıl olmalıdır?

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