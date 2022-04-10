Her zaman olumlu bakabilir miyiz? | Saliha Erdim

VAV TV'nin yeni programı Ailede Benden Bize 5. bölümüyle sizlerle...
00:00 Ailede Benden Bize
06:00 Çocuğun hangi davranışları kazanması gerekir?
09:00 Çocuğa alışkanlık kazandırmada ailenin rolü
22:00 Sahip olduğumuz alışkanlıkların ruh halimize tepkisi
55:00 Kardeş kıskançlığı konusunda ebeveynler ne yapabilir?
01:10:00 Her zaman olumlu bakabilir miyiz?
01:16:00 Seyirci Sorusu
01:17:30 Seyirci Sorusu
01:22:00 Telefondan eşim bahis oynuyor, nasıl vazgeçebilirim?
01:28:00 Kardeş kıskançlığı konusunda ebeveynler ne yapabilir?
01:32:00 Çocuklarımızın kaygısını nasıl azaltırız?
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