Her zaman olumlu bakabilir miyiz? | Saliha Erdim

Ailede Benden Bize programının 5. bölümünde "Çocuğa alışkanlık kazandırmada ailenin rolü" ele alınıyor.

10 Nisan 2022 | 17:58
VİDEO DEVAM EDİYOR


VAV TV'nin yeni programı Ailede Benden Bize 5. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize
06:00 Çocuğun hangi davranışları kazanması gerekir?
09:00 Çocuğa alışkanlık kazandırmada ailenin rolü
22:00 Sahip olduğumuz alışkanlıkların ruh halimize tepkisi
55:00 Kardeş kıskançlığı konusunda ebeveynler ne yapabilir?
01:10:00 Her zaman olumlu bakabilir miyiz?
01:16:00 Seyirci Sorusu
01:17:30 Seyirci Sorusu
01:22:00 Telefondan eşim bahis oynuyor, nasıl vazgeçebilirim?
01:28:00 Kardeş kıskançlığı konusunda ebeveynler ne yapabilir?
01:32:00 Çocuklarımızın kaygısını nasıl azaltırız?

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