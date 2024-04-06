İnsanın En Kıymetli Erdemlerinden: Paylaşma ve Yardımlaşma Nasıl Olmalıdır? I Ailede Benden Bize

İyi Bir Yaşam İçin Kendimize Nasıl Yardım Edebiliriz?

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile "İnsanın En Kıymetli Erdemlerinden: Paylaşma ve Yardımlaşma" konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Benden Bize

07:15 İyiliği Çoğaltmanın Yolları

14:21 Paylaşma Ve Yardımlaşmanın Olması Aile Hayatını Nasıl Etkiler?

19:30 Paylaşma Ve Yardımlaşma Bizi Hangi Noktadalarda İyileştiriyor?

21:02 Neden Paylaşmaya İhtiyaç Duyarız?

22:45 Çocuklara Yardım Etme Ve Paylaşma Duygularını Nasıl Kazandırabiliriz?

25:40 İyiliği Çoğaltmanın Yolları

29:02 Paylaşma Ve Yardımlaşmanın Bir Sınırı Var Mıdır?

33:35 Paylaşma Ve Yardımlaşma Adabı Nasıl Olmalıdır?

35:45 Çocuklara Yardım Etme Ve Paylaşma Duygularını Nasıl Kazandırabiliriz?

44:10 Paylaşma Ve Yardımlaşmanın Olması Aile Hayatını Nasıl Etkiler?

55:01 Evlilikte Eşler Arasındaki Dayanışma Nasıl Olmalı?

1:03:02 İyilikleri Olduğu Kadar Zor Zamanları Da Paylaşabilmek Neden Önemli?

1:07:20 İyi Bir Yaşam İçin Kendimize Nasıl Yardım Edebiliriz?