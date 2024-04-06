İnsanın En Kıymetli Erdemlerinden: Paylaşma ve Yardımlaşma Nasıl Olmalıdır? I Ailede Benden Bize
İyi Bir Yaşam İçin Kendimize Nasıl Yardım Edebiliriz?
Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile "İnsanın En Kıymetli Erdemlerinden: Paylaşma ve Yardımlaşma" konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Aile Benden Bize
07:15 İyiliği Çoğaltmanın Yolları
14:21 Paylaşma Ve Yardımlaşmanın Olması Aile Hayatını Nasıl Etkiler?
19:30 Paylaşma Ve Yardımlaşma Bizi Hangi Noktadalarda İyileştiriyor?
21:02 Neden Paylaşmaya İhtiyaç Duyarız?
22:45 Çocuklara Yardım Etme Ve Paylaşma Duygularını Nasıl Kazandırabiliriz?
25:40 İyiliği Çoğaltmanın Yolları
29:02 Paylaşma Ve Yardımlaşmanın Bir Sınırı Var Mıdır?
33:35 Paylaşma Ve Yardımlaşma Adabı Nasıl Olmalıdır?
35:45 Çocuklara Yardım Etme Ve Paylaşma Duygularını Nasıl Kazandırabiliriz?
44:10 Paylaşma Ve Yardımlaşmanın Olması Aile Hayatını Nasıl Etkiler?
55:01 Evlilikte Eşler Arasındaki Dayanışma Nasıl Olmalı?
1:03:02 İyilikleri Olduğu Kadar Zor Zamanları Da Paylaşabilmek Neden Önemli?
1:07:20 İyi Bir Yaşam İçin Kendimize Nasıl Yardım Edebiliriz?