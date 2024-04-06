VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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İnsanın En Kıymetli Erdemlerinden: Paylaşma ve Yardımlaşma Nasıl Olmalıdır? I Ailede Benden Bize 06 Nisan 2024 106. Bölüm
Günümüzde Aile Değerlerimizi Nasıl Yaşatabiliriz? | Ailede Benden Bize 30 Mart 2024 105. Bölüm
İsrafsız Ramazan sofraları için neler yapılabilir? | Ailede Benden Bize 26 Mart 2024 104. Bölüm
Sabır kavramını doğru anlıyor muyuz? | Ailede Benden Bize 19 Mart 2024 103. Bölüm
Nişanlılık Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekenler | Ailede Benden Bize 11 Mart 2024 102. Bölüm
Anne baba olmanın ideal bir zamanı var mıdır? 02 Mart 2024 101. Bölüm
Aşırı Alınganlık Hayatımızı Nasıl Etkiliyor? | Ailede Benden Bize 24 Şubat 2024 100. Bölüm
Gençler ve evlilik I Ailede Benden Bize 17 Şubat 2024 99. Bölüm
Hayatta hep güçlü olmak zorunda mıyız? | Ailede Benden Bize 12 Şubat 2024 98. Bölüm
Ailede Zaman Yönetimi | Ailede Benden Bize 05 Şubat 2024 97. Bölüm
Çocuklarda sık görülen psikolojik rahatsızlıklar I Ailede Benden Bize 20 Ocak 2024 96. Bölüm
Yaşam Yolculuğunda Eşlerin Birbirine Desteği Nasıl Olmalı? | Ailede Benden Bize 14 Ocak 2024 95. Bölüm
Yaşamımızı İnşa Eden Seçimlerimizde Ailelerin Rolü | Ailede Benden Bize 05 Ocak 2024 94. Bölüm
Ergenlik Döneminde Yaşanılan Çatışmalar | Ailede Benden Bize 23 Aralık 2023 93. Bölüm
Stresle Başa Çıkma Yöntemleri | Ailede Benden Bize 15 Aralık 2023 92. Bölüm
Moral Bozukluğu ve Can Sıkıntısından Kurtulmak | Ailede Benden Bize 12 Aralık 2023 91. Bölüm
Teknoloji Kullanımında Aile Rehberliği | Ailede Benden Bize 01 Aralık 2023 90. Bölüm
Evlilikte Ailesine "Bağımlı" Eşler | Ailede Benden Bize 25 Kasım 2023 89. Bölüm
Hayatımızı Nasıl Güzelleştirebiliriz? | Ailede Benden Bize 17 Kasım 2023 88. Bölüm
Ailede Sorumluluk Bilinci Nasıl Oluşur? I Ailede Benden Bize 11 Kasım 2023 87. Bölüm
Zor insanlarla iletişim kurmanın yolları | Ailede Benden Bize 03 Kasım 2023 86. Bölüm
Huzurlu Bir Evlilik İnşa Etme | Ailede Benden Bize 27 Ekim 2023 85. Bölüm
İnsan Neden Suçluluk Hisseder? | Ailede Benden Bize 21 Ekim 2023 84. Bölüm
Küsme Davranışının Kökenleri | Ailede Benden Bize 13 Ekim 2023 83. Bölüm
Kendimizi İyi Hissetmenin Yolları I Ailede Benden Bize 07 Ekim 2023 82. Bölüm
Narsist Bir Eşle Yaşamak | Ailede Benden Bize 29 Eylül 2023 81. Bölüm
Evlilikte Kıskançlık Ölçüsü I Ailede Benden Bize 23 Eylül 2023 80. Bölüm
Tüketim Kültürü | Ailede Benden Bize 16 Eylül 2023 79. Bölüm
Evlilikte Kendini Değersiz Hissetmek | Ailede Benden Bize 08 Eylül 2023 78. Bölüm
Kendimize değer vermeyi nasıl öğreniriz? I Ailede Benden Bize 01 Eylül 2023 77. Bölüm
Özgüvenli Çocuklar Yetiştirmek | Ailede Benden Bize 28 Temmuz 2023 76. Bölüm
Evlilikte Anlaşılma İhtiyacı | Ailede Benden Bize 21 Temmuz 2023 75. Bölüm
Aile ortamında yaz tatilleri | Ailede Benden Bize 14 Temmuz 2023 74. Bölüm
Affedebilmek I Ailede Benden Bize 07 Temmuz 2023 73. Bölüm
Çocuklarda saygı bilinci I Ailede Benden Bize 26 Temmuz 2023 72. Bölüm
Çocukların Hayatında Babanın Rolü I Ailede Benden Bize 19 Haziran 2023 71. Bölüm
Ailede Saygı İklimini Yeşertebilmek | Ailede Benden Bize 12 Haziran 2023 70. Bölüm
Aile İçinde İhlal Edilen Sınırlar | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 69. Bölüm
Aile Yaşantısında Sınırları Koruyabilmek | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 68. Bölüm
Çocuk Yetiştirmede Anne ve Baba İş Birliği | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 67. Bölüm
Kadının "Annelik" Kimliği | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 66. Bölüm
Evlilik Hayatında Arkadaş Çevresinin Önemi | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 65. Bölüm
Eşler Arası Sağlıklı İletişim ve Sorun Çözme Formülleri | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 64. Bölüm
Ailede Bayram Ruhunu Yaşamak | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 63. Bölüm
Ailede Öfke Kontrolü | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 62. Bölüm
Şükür ve Nankörlük Arasındaki Bağ | Ailede Benden Bize 01 Eylül 2023 61. Bölüm
Ailede Şükür ve Kanaat Bilinci | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 60. Bölüm
Ailede Ramazan hassasiyeti | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 59. Bölüm
Çocukluk Döneminde Yaşananlar | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 58. Bölüm
İçe Dönük İnsanlar | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 57. Bölüm
Toplumsal Duyarlılık | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 56. Bölüm
Korkularımızla nasıl yüzleşmeliyiz? | Ailede Benden Bize 09 Haziran 2023 55. Bölüm
Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları | Ailede Benden Bize 09 Temmuz 2023 54. Bölüm
Ailede Tartışma Kültürü | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 53. Bölüm
Akraba İlişkileri ve Bize Kazandırdıkları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 52. Bölüm
Ailede Hayata Hazırlanmak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 51. Bölüm
Engelli Bireylerle Yaşamak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 50. Bölüm
Gelin ve Kayınvalide İlişkisi | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 49. Bölüm
Kayınvalide İle İyi Geçinmenin Yolları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 48. Bölüm
Eşler Arasında Duyguları Korumak | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 47. Bölüm
Evliliklerde İki Kişilik Yalnızlık | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 46. Bölüm
Merhametli Bireyler Yetiştirmek | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 45. Bölüm
Ailede Sorun Çözme Becerileri | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 44. Bölüm
Kadın Erkek Psikolojisi ve İletişimi | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 43. Bölüm
Takıntılı Bireylerle Yaşamak | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 42. Bölüm
Ailede Takıntılı Bireylerle Yaşamak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 41. Bölüm
Ailede Birlikte Gelişmek | Ailede Benden Bize 04 Eylül 2023 40. Bölüm
Aile Yaşamının Kilit Parçaları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 39. Bölüm
Ailede Çocuğun İhtiyaçları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 38. Bölüm
Çocuğun Aile ve Toplum İçin Önemi | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 37. Bölüm
Sorunlara Çözüm Üretmek | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 36. Bölüm
Aile İçinde Dinlemenin Önemi | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 35. Bölüm
Aldatmanın Yansımaları | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 34. Bölüm
Evliliklerde Aldatma | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 33. Bölüm
Ailede Mahremiyet Eğitimi | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 32. Bölüm
Kardeş Kıskançlığı | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 31. Bölüm
Boşanmaya Giden Süreç | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 30. Bölüm
Boşanmak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 29. Bölüm
Ailede Denge ve Uyum | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 28. Bölüm
Evli Çiftlerin Aile Hayatına Karışılması | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 27. Bölüm
Geçmişe Takılmak | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 26. Bölüm
Büyüklere Karşı Sorumluluklarımız | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 25. Bölüm
İyi Bir İletişimin Maddeleri | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 24. Bölüm
Ailede Huzursuzluk | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 23. Bölüm
Olumsuz Düşünme | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 22. Bölüm
Eş Seçiminde Uyum ve Denklik | Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 21. Bölüm
Aşırı Baskı ve Gençler I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 20. Bölüm
Evliliğin İlk İki Yılı I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 19. Bölüm
Gençlerde Ergenlik Dönemi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 18. Bölüm
Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 17. Bölüm
Ailede Hedefler ve İdealler I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 16. Bölüm
Ailede Rol Dağılımı I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 15. Bölüm
Ailede Kriz Yönetimi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 14. Bölüm
Potansiyeli Ortaya Çıkarmak I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 13. Bölüm
Aile İletişiminde Anlaşılır Olabilmek I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 12. Bölüm
Benlik Oluşumunda Disiplinin Önemi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 11. Bölüm
İlişkilerimizde Davranışların Önemi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 10. Bölüm
Sevgiyi Doğru İletmek I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 9. Bölüm
Ailede Sevgi Dili I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 8. Bölüm
Ailede Sevgiyi Hissetmek I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 7. Bölüm
İnsan ve Aile İlişkisi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 6. Bölüm
Çocuğa Alışkanlık Kazandırmak I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 5. Bölüm
Çocuğa Değer Katan Alışkanlıklar I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 4. Bölüm
Anne ve Baba Davranışları I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 3. Bölüm
Çocuklarda Benlik ve Kişilik Kavramları I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 2. Bölüm
İnsan ve Aile İlişkisi I Ailede Benden Bize 08 Temmuz 2023 1. Bölüm

İnsanın En Kıymetli Erdemlerinden: Paylaşma ve Yardımlaşma Nasıl Olmalıdır? I Ailede Benden Bize

İyi Bir Yaşam İçin Kendimize Nasıl Yardım Edebiliriz?

Ailede Benden Bize programında bu hafta Aile Danışmanı Saliha Erdim ile "İnsanın En Kıymetli Erdemlerinden: Paylaşma ve Yardımlaşma" konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde Ailede Benden Bize yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Benden Bize
07:15 İyiliği Çoğaltmanın Yolları
14:21 Paylaşma Ve Yardımlaşmanın Olması Aile Hayatını Nasıl Etkiler?
19:30 Paylaşma Ve Yardımlaşma Bizi Hangi Noktadalarda İyileştiriyor?
21:02 Neden Paylaşmaya İhtiyaç Duyarız?
22:45 Çocuklara Yardım Etme Ve Paylaşma Duygularını Nasıl Kazandırabiliriz?
25:40 İyiliği Çoğaltmanın Yolları
29:02 Paylaşma Ve Yardımlaşmanın Bir Sınırı Var Mıdır?
33:35 Paylaşma Ve Yardımlaşma Adabı Nasıl Olmalıdır?
35:45 Çocuklara Yardım Etme Ve Paylaşma Duygularını Nasıl Kazandırabiliriz?
44:10 Paylaşma Ve Yardımlaşmanın Olması Aile Hayatını Nasıl Etkiler?
55:01 Evlilikte Eşler Arasındaki Dayanışma Nasıl Olmalı?
1:03:02 İyilikleri Olduğu Kadar Zor Zamanları Da Paylaşabilmek Neden Önemli?
1:07:20 İyi Bir Yaşam İçin Kendimize Nasıl Yardım Edebiliriz?

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