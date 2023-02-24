Korkularımızla nasıl yüzleşmeliyiz? | Ailede Benden Bize (55. Bölüm)

Korku hissetmek hangi durumlarda tehlikeli boyuta ulaşır?

24 Şubat 2023 | 21:09
VİDEO DEVAM EDİYOR

Korku hissetmek hangi safhada tehlikeli boyuta ulaşır? Korkular yaşantımızı nasıl etkiliyor? Korkularımızla nasıl yüzleşmeliyiz? Korku duygusunun kökenleri nelerdir? Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...! Ailede Benden Bize 55. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize
03:00 Korku ve ümit arasında yaşamak
10:00 Hayat yolculuğunda korku ve ümit arasında insan
13:00 Korku duygusunun kökenleri nelerdir?
18:00 Korku hissetmek hangi durumlarda tehlikeli boyuta ulaşır?
22:00 Korkular sosyal yaşantımızı nasıl etkiliyor?
34:00 Korku ve ümit arasında yaşamak
39:00 Korkularımızla nasıl yüzleşmeliyiz?
50:00 Ümidimizi her daim nasıl canlı tutabiliriz?
01:13:00 Korku ve ümit arasında yaşamak

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