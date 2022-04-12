Nasıl disiplin kazanabiliriz? | Saliha Erdim

Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Ailede Benden Bize programında bu hafta "Çocuğun Benlik Oluşumunda Disiplinin Önemi" konuşuldu. Çocuğun benlik oluşumunda disiplinin önemi nedir? Disiplinli davranış örnekleri neler olabilir? Disiplinli olmak bize neler kazandırır? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Aile Danışmanı Saliha Erdim tarafından cevaplandı. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de... Ailede Benden Bize 11. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

03:00 Çocuğun benlik oluşumunda disiplinin önemi

11:00 Disiplinli davranış örnekleri neler olabilir?

16:00 Disiplinli olmak bize neler kazandırır?

30:00 Nasıl disiplin kazanabiliriz?

39:00 Çocuklarda iç disiplini nasıl kazandırabiliriz?

48:00 Disiplin kazandırmada ödül ve ceza yöntemi

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