Sevginin dozu var mıdır? | Saliha Erdim

Sevginin dozu var mıdır? Sevgi kaynağını nereden alır? Sevgi potansiyeli doğuştan mı gelir? Nasıl davranırsak sevgiyi doğru iletmiş oluruz? Kişinin kendini sevmesinin önemi nedir? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Saliha Erdim'in katkılarıyla sizlerle... Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...

VAV TV'nin yeni programı Ailede Benden Bize 9. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

05:00 Sevginin dozu var mıdır?

11:00 Sevgi kaynağını nereden alır?

24:00 Sevgi potansiyeli doğuştan mı gelir?

36:00 Nasıl davranırsak sevgiyi doğru iletmiş oluruz?

48:00 Kişinin kendini sevmesinin önemi

01:10:00 Seyirci Sorusu

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