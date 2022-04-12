Sevgiyi nerede aramalıyız? | Saliha Erdim

Büşra Özkan Yıldız'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Ailede Benden Bize programında bu hafta Saliha Erdim ile "Ailede Sevgi Dili" konuşuldu. Ebeveynin duası çocuğun değerli hissetmesini nasıl etkiler? Ailede sevgi dili nasıl olmalı? Sevginin çocuk yetiştirmedeki yeri ve önemi nedir? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası Ailede Benden Bize programında Aile Danışmanı Saliha Erdim tarafından cevaplandı. Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'de Vav TV'de...! VAV TV'nin yeni programı Ailede Benden Bize 8. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ailede Benden Bize

03:00 Ebeveynin duası çocuğun değerli hissetmesini nasıl etkiler?

06:30 Ailenin sevgi dili nasıl olmalı?

12:00 Sevginin çocuk yetiştirmedeki yeri ve önemi

35:00 Sevgiyi nerede aramalıyız?

47:00 Saliha Erdim'den: İnsanın iç sesleri ve aynadaki ben...

57:00 Çocuğa anne ve baba farklı davranırsa ne olur?

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