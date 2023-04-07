Şükür ve Kanaat Bilinci | Ailede Benden Bize (61. Bölüm)

Şükür ve nankörlük arasında nasıl bir bağ var?

07 Nisan 2023 | 23:08
VİDEO DEVAM EDİYOR

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...!

00:00 Ailede Benden Bize
08:50 Ailede Şükür ve Kanaat Bilinci
11:00 Şükür ve Kanaat Göstermede Hz. Muhammed'in (SAV) Örnekliği
28:30 Şükür ve Nankörlük Arasında Nasıl Bir Bağ Var?
42:00 Şükretmeyen Her İnsan Nankör Müdür?
50:00 Kanaati Doğru Bir Biçimde Nasıl Algılarız?
52:00 Kanaat Nasıl Ortadan Kalkar?
01:10:00 Ailede Şükür Ve Kanaat Bilinci
01:20:00 Günümüz Koşullarında Aile Hayatında Kanaatkar Olabilmek
01:20:00 Çocuklara Kanat Bilincin Aşılanması

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