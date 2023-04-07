Şükür ve Kanaat Bilinci | Ailede Benden Bize (61. Bölüm)

Ailede Benden Bize, Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in katkıları, Büşra Özkan Yıldız'ın sunumuyla her Cuma 14.00'te Vav TV'de...!

00:00 Ailede Benden Bize

08:50 Ailede Şükür ve Kanaat Bilinci

11:00 Şükür ve Kanaat Göstermede Hz. Muhammed'in (SAV) Örnekliği

28:30 Şükür ve Nankörlük Arasında Nasıl Bir Bağ Var?

42:00 Şükretmeyen Her İnsan Nankör Müdür?

50:00 Kanaati Doğru Bir Biçimde Nasıl Algılarız?

52:00 Kanaat Nasıl Ortadan Kalkar?

01:10:00 Ailede Şükür Ve Kanaat Bilinci

01:20:00 Günümüz Koşullarında Aile Hayatında Kanaatkar Olabilmek

01:20:00 Çocuklara Kanat Bilincin Aşılanması