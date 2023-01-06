25. Bölüm | Vehbi Vakkasoğlu

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli anekdotları aktardığı Anıların İzinde programında Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu bizlerle birçok değerli anısını paylaştı.

00:00 Anıların İzinde

03:00 Vehbi Vakkasoğlu kimdir?

22:00 Anadolu Misafirperverliği

31:00 Sevgi Merkezli Eğitim

46:00 Bir Devrin ve Şehrin Muhteşem Öğretmeni: Sandal Hoca

01:10:00 Vehbi Vakkasoğlu'nun Eğitim Serüveni

01:19:00 Vehbi Vakkasoğlu'nun Yazarlık Serüveni Nasıl Başladı?

01:41:00 Vehbi Vakkasoğlu'nun Öğretmenlik Yılları

01:47:00 Vehbi Vakkasoğlu'nun İlmi Çalışmaları