25. Bölüm | Vehbi Vakkasoğlu

Vehbi Vakkasoğlu'nun yazarlık serüveni nasıl başladı?

06 Ocak 2023 | 17:06
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli anekdotları aktardığı Anıların İzinde programında Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu bizlerle birçok değerli anısını paylaştı.

00:00 Anıların İzinde

03:00 Vehbi Vakkasoğlu kimdir?

22:00 Anadolu Misafirperverliği

31:00 Sevgi Merkezli Eğitim

46:00 Bir Devrin ve Şehrin Muhteşem Öğretmeni: Sandal Hoca

01:10:00 Vehbi Vakkasoğlu'nun Eğitim Serüveni

01:19:00 Vehbi Vakkasoğlu'nun Yazarlık Serüveni Nasıl Başladı?

01:41:00 Vehbi Vakkasoğlu'nun Öğretmenlik Yılları

01:47:00 Vehbi Vakkasoğlu'nun İlmi Çalışmaları

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