29. Bölüm | Rahim Er

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Eğitimci - Yazar Yazar Rahim Er oldu.
Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Yazar Rahim Er birçok değerli anısını paylaştı.
Fehmi Atay'ın sunumuyla Anıların İzinde 29. bölümüyle yayında...
00:00 Anıların İzinde
30:00 Rahim Er'in Hayat Hikayesi
36:00 Rahim Er'in Çalışmaları
40:00 Rahim Er'in Yazarlık Serüvenleri
01:00:00 Rahmi Er'in Hayatında İz Bırakan İsimler
01:25:00 Rahim Er'in İlmi Eserleri
01:32:00 Rahim Er'in Çalışmaları