29. Bölüm | Rahim Er

Bu bölümde Yazar Rahim Er hatıralarını anlatıyor.

07 Ocak 2023 | 21:04
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Eğitimci - Yazar Yazar Rahim Er oldu.

Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Yazar Rahim Er birçok değerli anısını paylaştı.

Fehmi Atay'ın sunumuyla Anıların İzinde 29. bölümüyle yayında...

00:00 Anıların İzinde

30:00 Rahim Er'in Hayat Hikayesi

36:00 Rahim Er'in Çalışmaları

40:00 Rahim Er'in Yazarlık Serüvenleri

01:00:00 Rahmi Er'in Hayatında İz Bırakan İsimler

01:25:00 Rahim Er'in İlmi Eserleri

01:32:00 Rahim Er'in Çalışmaları

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