30. Bölüm | Recep Aykan

Bu bölümde Eğitimci - Yazar Recep Aykan hayat hikayesini anlatıyor.

07 Ocak 2023 | 21:00
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Eğitimci - Yazar Recep Aykan oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Araştırmacı/Yazar Recep Aykan, birçok değerli anısını paylaştı.

Fehmi Atay'ın sunumuyla Anıların İzinde 30. bölümüyle sizlerle...

00:00 Anıların İzinde

12:00 Recep Aykan'ın Çocukluğu

30:00 Recep Aykan'ın Gençliği

42:00 Recep Aykan'ın Almanya Yılları

01:15:00 Recep Aykan'ın Kur'an Fihristi Çalışması

01:32:00 Recep Aykan'ın İlmi Çalışmaları

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