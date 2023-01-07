30. Bölüm | Recep Aykan

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Eğitimci - Yazar Recep Aykan oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Araştırmacı/Yazar Recep Aykan, birçok değerli anısını paylaştı.

Fehmi Atay'ın sunumuyla Anıların İzinde 30. bölümüyle sizlerle...

00:00 Anıların İzinde

12:00 Recep Aykan'ın Çocukluğu

30:00 Recep Aykan'ın Gençliği

42:00 Recep Aykan'ın Almanya Yılları

01:15:00 Recep Aykan'ın Kur'an Fihristi Çalışması

01:32:00 Recep Aykan'ın İlmi Çalışmaları