39. Bölüm | Ömer Serdar Yeşil

Bu bölümde iş insanı Ömer Serdar Yeşil, hayatını anlatıyor.

12 Ocak 2023 | 09:13
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu İş İnsanı Ömer Serdar Yeşil oldu.

Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında İş İnsanı Ömer Serdar Yeşil, Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.

Anıların İzinde 39. bölümüyle yayında...

00:00 Anıların İzinde

02:00 Ömer Serdar Yeşil kimdir?

06:00 Ömer Serdar Yeşil'in çocukluğu

30:00 Ömer Serdar Yeşil'in Ailesi

01:00:00 Ömer Serdar Yeşil'in gençliği

01:15:00 Ömer Serdar Yeşil'in hayat hikayesi

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