39. Bölüm | Ömer Serdar Yeşil

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu İş İnsanı Ömer Serdar Yeşil oldu.
Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında İş İnsanı Ömer Serdar Yeşil, Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.
Anıların İzinde 39. bölümüyle yayında...
00:00 Anıların İzinde
02:00 Ömer Serdar Yeşil kimdir?
06:00 Ömer Serdar Yeşil'in çocukluğu
30:00 Ömer Serdar Yeşil'in Ailesi
01:00:00 Ömer Serdar Yeşil'in gençliği
01:15:00 Ömer Serdar Yeşil'in hayat hikayesi