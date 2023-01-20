44. Bölüm | Esat Kabaklı

Bu bölümde Sanatçı Esat Kabaklı sanat yolculuğunu anlatıyor.

20 Ocak 2023 | 15:57
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sanatçı Esat Kabaklı Vav TV Anıların İzinde programında Fehmi Atay'ın konuğu oldu. Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Sanatçı Esat Kabaklı oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Sanatçı Esat Kabaklı, Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.

Anıların İzinde 44. bölümüyle yayında...

00:00 Anıların İzinde

13:00 Bil Oğlum - Esat Kabaklı

27:15 Kirve Memi

40:00 Esat Kabaklı Bağlama Çalmaya Nasıl Başladı?

45:00 Esat Kabaklı - Sarıkamış'ta Allah'u Ekber

51:00 Kırım Türküsü

59:00 Kırım Türküsü nasıl kaleme alındı?

01:03:00 Türküler

01:18:00 Malazgirt'ten Başlar Türk''ün Seferi

01:36:00 Yol Yemez

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