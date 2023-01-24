50. Bölüm | Fahri Sarrafoğlu
Bu bölümde Gazeteci - Yazar Fahri Sarrafoğlu hayatını anlatıyor.
24 Ocak 2023 | 09:01
Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Gazeteci - Yazar Fahri Sarrafoğlu oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Gazeteci - Yazar Fahri Sarrafoğlu, Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.
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