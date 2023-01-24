50. Bölüm | Fahri Sarrafoğlu

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Gazeteci - Yazar Fahri Sarrafoğlu oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Gazeteci - Yazar Fahri Sarrafoğlu, Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.