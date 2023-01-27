53. Bölüm | Doç. Dr. Savaş Çevik

Bu bölümde Doç. Dr. Savaş Çevik hayatını anlatıyor

27 Ocak 2023 | 11:42
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Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Doç. Dr. Savaş Çevik oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Savaş Çevik, Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.

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